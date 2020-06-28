نبخر الكوكب علشان محسود.. ردود أفعال المصريين بعد حدوث زلزال.. شاهد

دشن رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج #زلزال , بعد حدوث هزة ارضية شعر بيها عدد كبير من المواطنين فى مختلف المناطق .
تصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا , وجاءت ردود الافعال ساخرة ومن ابرز التغريدات :
#زلزال
كده فاضل الاطباق الطائرة - تسونامي - بركان - ونقفل اللعبة ونقتل الوحش
احنا كده فاضلنا بركان وفيضان النيل وتبقي جبرت معانا ونقفل السنه بقيوجه مع دموع السعادةوجه مع دموع السعادة
#زلزال
حلو #الزلزال يا ٢٠٢٠
امتي البركان بقا؟ وجه بابتسامة خفيفةوجه بابتسامة خفيفة
مين حس ب #زلزال ولا انا بس؟ وجه مُحبط لكن مرتاح
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الي نفسه في حاجة ياجماعة يقول العالم فاضله لفل واحد وينتهي قلب أحمر
#زلزال
#زلزال
إحنا نبخر الكوكب كله عشان شكلنا محسودين من سكان كوكب عطارد
عنيهم وحشة أنا عرفهم
أكد الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة الأرضية التى شعر بها بعض المواطنين فى القاهرة والجيزة منذ قليل لم تكن فى مصر ولكن كانت فى جنوب تركيا.
وتابع أن الهزة لم تؤثر على مصر ولم تسجل وحدة الرصد أى زلزال فى مصر وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى شعروا بهزة ارضية بسيطة لمدة ثوانى وكتب المواطنين على صفحاتهم أنهم شعروا بهزة أرضية .