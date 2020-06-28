نبخر الكوكب علشان محسود.. ردود أفعال المصريين بعد حدوث زلزال.. شاهد

أكد الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة الأرضية التى شعر بها بعض المواطنين فى القاهرة والجيزة منذ قليل لم تكن فى مصر ولكن كانت فى جنوب تركيا.





وتابع أن الهزة لم تؤثر على مصر ولم تسجل وحدة الرصد أى زلزال فى مصر وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى شعروا بهزة ارضية بسيطة لمدة ثوانى وكتب المواطنين على صفحاتهم أنهم شعروا بهزة أرضية .



