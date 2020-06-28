اللجنة العلمية لكورونا: جاهزون لكل السيناريوهات ومستشفى أرض المعارض دليل على جاهزية الدولة

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنهم جاهزون لأي سيناريو محتمل، مضيفا أن افتتاح مستشفى أرض المعارض الميداني يؤكد جاهزية الدولة.





وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان "، المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أنه لازلنا في مرحلة الحذر الشديد، ولا يمكن أن تكون أعداد يوم هي الحاكمة في تصرفاتنا، مشيرًا إلى أن أعداد ما بعد فتح الاقتصاد المصري وعودة الحياة لا يمكن قراءتها إلا بعد مرور أسبوعين من الفتح وهو عمر حضانة الفيروس .





وأشار إلى أن ضوابط مجلس الوزراء التي اقرها للتعايش لابد أن تطبق على كافة المناطق الراقية والشعبية التي لم تتلزم بالحظر في الاوقات السابقة، كاشفًا أن اللجنة العلمية في حالة ترقب كامل لاعداد الاصابات في ظل التعايش.





وناشد المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية، متابعا أنه "كنت سعيد جدًا بإفتتاح القوات المسلحة لمستشفى أرض المعارض الميداني حيث تمثل جاهزية قصوى لاي سيناريوهات محتملة " .



