AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللجنة العلمية لكورونا: جاهزون لكل السيناريوهات ومستشفى أرض المعارض دليل على جاهزية الدولة

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنهم جاهزون لأي سيناريو محتمل، مضيفا أن افتتاح مستشفى أرض المعارض الميداني يؤكد جاهزية الدولة.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان "، المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أنه لازلنا في مرحلة الحذر الشديد، ولا يمكن أن تكون أعداد يوم  هي الحاكمة في تصرفاتنا، مشيرًا إلى أن أعداد ما بعد فتح الاقتصاد المصري وعودة الحياة لا يمكن قراءتها إلا بعد مرور أسبوعين من الفتح  وهو عمر حضانة الفيروس .

وأشار إلى أن  ضوابط مجلس الوزراء التي اقرها للتعايش لابد أن تطبق على كافة المناطق الراقية والشعبية  التي لم تتلزم بالحظر في الاوقات السابقة، كاشفًا  أن اللجنة العلمية في حالة ترقب كامل  لاعداد الاصابات في ظل التعايش.

وناشد المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية، متابعا أنه "كنت سعيد  جدًا بإفتتاح القوات المسلحة لمستشفى أرض المعارض الميداني حيث تمثل جاهزية قصوى  لاي سيناريوهات محتملة " .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس اللجنة العلمية لـ كورونا: أتمنى حظرا شاملا آخر أسبوع برمضان وأيام العيد

هيدرو كسي كلوروكوين أثبت فعاليته.. لجنة مكافحة كورونا: لازلنا في مرحلة تجريب عقار افيجان

للتأكد من توافر الأدوية.. لجنة محافظة أسوان تتفقد مستشفيات الفرز والعزل .. شاهد

عبد الغفار يكشف تفاصيل ربط قاعدة بيانات الأسرة الشاغرة بمستشفيات الصحة والجامعية

مصر جاهزة لأي سيناريو.. أحمد موسى يتحدث عن تفقد الرئيس تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي

المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس يوضح أهمية المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة..فيديو

ترشيحاتنا

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

للمبتدئين.. 3 سيارات هاشتباك مريحة وسعرها من 45 إلى 100 ألف جنيه

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

الاحترام مش عيب.. أحمد فلوكس يوجه رسالة مؤثرة لـ يوسف الشريف .. شاهد

هزة أرضية في تركيا.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال بقوة 5.5 ريختر شعر به مصريون

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الإمارات تعلن وفاة مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

وضعا جثتها في مواد كيماوية لإخفاء ملامحها.. سباك وعامل اغتصبا طفلة وقتلاها في فيصل

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

قرار جديد من تركي آل الشيخ بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

بالانجليزية ...النيابة العامة توجه رسائلها للحفاظ علي المجتمع

اتحاد الكرة: الخميس إعلان موعد استئناف الدورى

وزير التعليم العالي: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا.. فيديو

لجنة مكافحة كورونا: علاج الفيروس أصبح متوفرا في مستشفيات العزل.. فيديو

أخبار الزمالك.. خالد الغندور يصف تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي بالرائع.. وبيان جديد لـ مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل

بمكياج جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بـ لوك جديد

للمبتدئين.. 3 سيارات هاشتباك مريحة وسعرها من 45 إلى 100 ألف جنيه