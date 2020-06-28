إعلامي سعودي: اعتزال محمد الشلهوب قائد الهلال نهاية الموسم.. وبيع نواف العابد

يبدو أن مسيرة محمد الشلهوب قائد نادي الهلال السعودي، قد وصلت لآخر محطاتها مع الزعيم بنهاية هذا الموسم.





عبدالعزيز المريسل الإعلامي الرياضي أكد في البرنامج السعودي "الحصاد الرياضي"، أن هذا الموسم هو آخر مواسم الشلهوب مع النادي الهلالي، بعدما وجهت إدارة النادي الشكر له وإبلاغه بانتهاء رحلته مع الهلال بنهاية هذا الموسم 2019-2020.





وأكد المريسل أن الشلهوب سيعتزل عالم الساحرة المستديرة بنهاية شهر سبتمبر المقبل، أي بانتهاء منافسات الدوري السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".





وفجر المريسل مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن نادي الهلال قرر الاستغناء عن خدمات لاعبه نواف العابد، بالإضافة لـ عبدالله الحافظ بنهاية هذا الموسم، وأنها تحاول الاستفادة منهما بإدخالهما في صفقات تبادلية لشراء لاعبين جدد.





يذكر أن الشلهوب يلعب لصفوف نادي الهلال منذ عام 1998، وحقق معه 32 بطولة، آخرها دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني.