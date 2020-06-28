وزير النقل يوضح أهمية تطوير البنية الأساسية في مصر ..فيديو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل ، إن مجالات وزارة النقل قمت بتولية يوم 3/11/2019 وقمت بتكملة الخطة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي واكد علي ان هذه الخطة كانت تشمل جميع قطاعات وزارة النقل .

















وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن وزارة النقل وزارة حيوية وخدمية تمس حياة المواطن اليومية واكد علي ان المسار القومي الذي يحدث هو إعادة إحياء البنية الاساسية ومنها المياه والطرق والكباري والصرف والانفاق .













وأوضح كامل الوزير ، أن أى دولة لا تتقدم الا اذا كان لديها بنية اساسية واكد علي ان نهضتنا التي ستتم في مصر سيكون سببها تطوير البنية التحتية التي حدثت .













وتابع : انه في إطار هذه الخطة قمنا بصرف 1.1 تريليون جنيه في كافة المشروعات وأكد علي أنهم يعملون الآن علي مشروعات تصل تكلفتها الي 400 مليار جنيه وفي يوم 7/1 سنبدأ في المشروعات الجديدة التي سننتهي منها في 6/30 سنة 2024 .









واستكمل : أننا نقوم بعمل 21 محور انتهينا من 7 منهم واكد علي انهم يعملون الآن علي الانتهاء من 8 محاور وننتهي منها في نصف الشهر القادم واكد علي ان محاور النيل يصل عددهم إلى 59 محور .



