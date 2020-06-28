AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير النقل يوضح أهمية تطوير البنية الأساسية في مصر ..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:53 م
وزير النقل
وزير النقل
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل ، إن مجالات وزارة النقل قمت بتولية يوم 3/11/2019 وقمت بتكملة  الخطة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي واكد علي ان هذه الخطة كانت تشمل جميع قطاعات وزارة النقل .




وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن وزارة النقل وزارة حيوية وخدمية تمس حياة المواطن اليومية واكد علي ان المسار القومي الذي يحدث هو إعادة إحياء البنية الاساسية ومنها المياه والطرق والكباري والصرف والانفاق  .



وأوضح كامل الوزير ، أن أى دولة لا تتقدم الا اذا كان لديها بنية اساسية واكد علي ان نهضتنا التي ستتم في مصر سيكون سببها تطوير البنية التحتية التي حدثت .



وتابع : انه في إطار هذه الخطة قمنا بصرف 1.1 تريليون جنيه في كافة المشروعات وأكد علي أنهم يعملون الآن علي مشروعات تصل تكلفتها الي 400 مليار جنيه وفي يوم 7/1 سنبدأ في المشروعات الجديدة التي سننتهي منها في 6/30 سنة 2024 .


واستكمل : أننا نقوم بعمل 21 محور انتهينا من 7 منهم واكد علي انهم يعملون الآن علي الانتهاء من 8 محاور وننتهي منها في نصف الشهر القادم واكد علي ان محاور النيل يصل عددهم إلى 59 محور .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجزار: الإسكندرية بوابة مصر السياحية والثقافية.. وتحويل المخططات الاستراتيجية إلى مشروعات تنموية على أرض الواقع

بـ 5.3 مليار جنيه | وزير النقل يتابع تنفيذ 4 محاور على النيل بـ قنا وأسوان

رانيا المشاط: 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق

اتفاق تمويل .. تفاصيل تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بـ 50 مليون يورو

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا: علاج الفيروس أصبح متوفرا في مستشفيات العزل.. فيديو

ريا أبي راشد تثير الجدل بشأن إجرائها عملية تجميل

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

وزير التعليم العالي: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا.. فيديو

الصحة: تسجيل 1265 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الجيش الليبي يستهدف 12 آلية عسكرية للميليشيات حاولت الاقتراب من الجفرة.. فيديو

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي.. تركي آل الشيخ يعتزل فيسبوك

وضعا جثتها في مواد كيماوية لإخفاء ملامحها.. سباك وعامل اغتصبا طفلة وقتلاها في فيصل

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

الإمارات تعلن وفاة مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

بالانجليزية ...النيابة العامة توجه رسائلها للحفاظ علي المجتمع

وزير التعليم العالي: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا.. فيديو

الحكومة: الإجازات الرسمية سيتم استبدالها دائما بيوم الخميس

انا وانت مكملين يا سندي وعزوتى.. رسالة مؤثرة من خطيبة حسن شاكوش لوالدها بعد الانفصال عن مطرب المهرجانات.. شاهد

لقاء الخميسي تكشف رد فعلها لحظة إبلاغها بإصابة محمد عبد المنصف بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل