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الناس لازم يكونوا مؤدبين.. شريف منير: حظر المتطاولين على السوشيال ميديا أمتع لحظاتى ..شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:52 م
الفنان شريف منير
الفنان شريف منير
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اسراء صبري
قال الفنان شريف منير، إنه موافق على الهيكلة التي حدثت للأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، متابعا: موافق عليه جدا عشان عدد المسلسلات اللي كانت بتنزل كانت بتعدي 63 مسلس مكنش حد بيشوف كل المسلسلات دي.

وتابع خلال حواره ببرنامج "ITS SHOW TIME": :حاليا وبعد الهيكلة في ناس مبتلحقش تشوف بعض المسلسلات، وباالتالي كان في مسلسلات بتتظلم، معقبا:  مسلسلات كويسة جدا مبتتشفش وكانت بتتشاف في الإعادات بعد رمضان.

وواصل : التكلفة كانت بتبقي عالية جدا والإعلانات كانت بتتوزع على حاجات كتير، لكن حاليا الأمر أصبح مركز أكثر،

 واضاف: لازم يكون في إتاحة للفرصة للناس اللي مشتغلتش الموسم دا تشتغل الموسم اللي بعده.


وأوضح أن هناك تنوع في  الأعمال، يعني إللي ممثلش السنة دي يمثل إللي بعدها، عشان تبقي الناس مطمنة، ولكن اختيار الممثلين يتوقف على نوع الموضوع ومين اللي يلعب الدور ويليق عليه.

وأضاف" الشعب لازم يبقى واعي، لو مبقاش عندنا وعي المسلسلات هتقل لحد ما تبقي مش موجودة خالص، لأن لازم ميكونش فيه إختلاط، معقبا: احنا في مسلسل هنحب تاني ليه عملنا كدا قللنا العمالة للنص وهناك تباعد بين العمال والفنيين.

وفيما يخص تعليقات السوشيال ميديا، قال "كان في عادات غير لطيفة على السوشيال ميديا قلت الفترة الحالية قليلا، ولكن مازال هناك قسوة في بعض التعليقات.

ولفت إلى أن من أمتع اللحظات لدية عندما يقوم بحظر أحد المتابعين على السوشيال ميديا، في حالة حدوث أي تجاوز من 

وشدد على أنه لا يحب التجاوز، متابعا: لازم الناس على صفحتي يبقوا مؤدبين، وتعليقا على الأحداث الماضية فيما يخص وجود علم مصر في المطبخ، قال "انا بحب أقعد في المطبخ..مكاني المفضل وكنت بعمل حاجة عن الناس اللي استشهدوا وحطيت العلم 

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