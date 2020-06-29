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تعليم

الفرصة الأخيرة للمشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التابعة للبحث العلمي.. غدا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:02 ص
مسابقة تصوير
مسابقة تصوير
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نهلة الشربينى
تغلق غدا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقديم للمشاركة في أول مسابقة من نوعها تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية في عام 2020.

وتبحث لجنة التحكيم عن صور مذهلة وجيدة التصميم وذات جودة استثنائية. بحيث تستطيع الصور المشاركة القيام بالتواصل عبر السرد البصري من خلال المهارات الفنية والإبداعية الممتازة والتي تستطيع توثيق الظواهر العلمية التي تحدث من حولنا والتي يمكن من خلالها توصيل المفاهيم العلمية إلي أكبر عدد من الجمهور.


يمكن المشاركة بصور توثق الظواهر في المجالات العلمية التالية:

- العلوم الطبيعية (الفيزياء – الكيمياء – الجيولوجيا – الفلك – الفضاء)
- علوم الحياة (الأحياء – الهندسة الوراثية – الوراثة – الكيمياء الحيوية – الكائنات الدقيقة)
العلوم التكنولوجية المتقدمة (البيوتكنولوجي – النانوتكنولوجي – الذكاء الاصطناعي)
العلوم الهندسية والبيئية (البيئة – المناخ – العمارة – الميكانيكا)

- الجوائز:
الاشتراك في المسابقة مفتوح لجميع المهتمين، والصور الفائزة يجب أن يكون بها حس جمالي وتنقل ظاهرة علمية مثيرة للاهتمام.


يمنح الفائزين الثلاثة الأوائل جوائز مالية :
1- الجائزة الأولى بقيمة 15000 جنيه مصرى
2- الجائزة الثانية بقيمة 10000جنيه مصرى
3- الجائزة الثالثة بقيمة 5000 جنيه مصرى

ويمكن التقديم عبر هذا الرابط : http://asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/874-2020-05-31-16-09-22
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