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رياضة

حقيقة عرض ألميريا لرمضان صبحي وموقفه بالأهلي.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:07 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
أكد نادر شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، أن المسحة الثانية أثبتت إصابة لاعب بالفريق بكورونا. 

وقال نادر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم نتدرب حتى الأن، اجرينا المسحة الثانية واثبتت اصابة لاعب، والمسحة الثالثة ستظهر نتيجتها غدا، ثم بعدها سنتواجد في الجونة لاستئناف التدريبات".

وأكمل: "أكرم توفيق سيعود للأهلي في بداية الموسم المقبل، كما أن حسام غالي تواجد في الجونة اليوم واجرى المسحة ويرحب بعودة الدوري".

وعن رمضان صبحي: "أي مفاوضات مع الأهلي ستكون بعد 3 اسابيع، وألميريا الإسباني لم يفاوضه، كذلك لم بفتح أي نادي في أوروبا باب التفاوض بالفترة الحالية".

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