تركيا تنقل أسلحة مضادة للطائرات إلى ميليشيا الوفاق بليبيا.. صور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية وهي تحمل أسلحة ثقيلة مضادة للطائرات.





وقالت المصادر، إن هذه الأسلحة نقلتها تركيا إلى ميليشيات الوفاق، ومرتزقة أردوغان من السوريين، لاستهداف طيران الجيش الوطني الليبي.





وذكرت قناة "العربية"، نقلا عن مراسلها، أن طيران الجيش الوطني الليبي يستهدف موقعا لميليشيات حكومة الوفاق شرق مصراتة.





كانت طائرات الجيش الليبي قصفت أمس، الأحد، مواقع تابعة لميليشيات الوفاق والمرتزقة الذين جلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى صحراء الشويرف.





وبحسب "العربية"، استهدفت الغارات آليات عسكرية تحمل مسلحين تابعين لميليشيات الوفاق بالقرب من مدينة الشويرف، جنوب غرب ليبيا.