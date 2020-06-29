شريف منير ينشر صورة جديدة والجمهور يعلق.. شاهد

نشر شريف منير صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال سفره إلى إحدى المدن الساحليه لقضاء عطلته الصيفية.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "الراجل المظبوط" و " أحلى فنان" و " ربنا يسعدك يا محترم" و " منور يانجم".

وكانت حالة من الغضب والاستياء انتابت الفنان شريف منير، بسبب الهجوم الذي تعرض له بعد نشره صورا لبناته الصغيرات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، الأمر الذي دفعه لحذف الصورة وجاءت تعليقات سلبية على الصورة دفعته لحذفها قبل أن يعاود التفكير وينشرها من جديد.

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وأطلق حملة ضد المتنمرين، اتبعها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المسيئين، والخروج في فيديو مع بناته؛ للتأكيد على عدم تهاونه في حقهن أو حقه الشخصي.