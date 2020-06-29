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أخبار العالم

استطلاع للرأي يكشف تفوق بايدن على ترامب في انتخابات الرئاسة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
نشرت صحيفىة ذا هيل الأمريكية اليوم، الإثنين، استطلاعا جديدا للرأي حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. 

وكشفت استطلاع الرأي، عن اختيار 43% من المشاركين لمرشح الانتخابات الرئاسية المحتمل جو بايدن، فيما اختار 39% الرئيس الحالي دونالد ترامب. 

وأعلنت الصين، أنها لا تنوي التدخل في الانتخابات الأمريكية؛ وكان ذلك ردا على مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب جون بولتون، الذي قال إن ترامب طلب مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينج للفوز بإعادة الانتخابات.

ووفقا لوكالة "رويترز" الإنجليزية، أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بهذه التصريحات ردا على سؤال حول اتهام بولتون، الذى جاء فى مقتطف من كتابه الذى نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وكان بولتون كشف أن الرئيس دونالد ترامب طلب من نظيره الصيني شي جين بينج شراء السلع الزراعية من الولايات المتحدة لمساعدته في الفوز بأصوات الولايات ذات الصناعات الزراعية الكبيرة خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع عقدها نهاية هذا العام.
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