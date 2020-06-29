فوائد لا تتوقعها لـ دبس الرمان

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد دبس الرمان.





• يخفف الوزن ويقي من السُمنة.





• يتخلص من الكولسترول الضار، ويمنع تراكمه في الأوعية الدموية. ويقي القلب من الإصابة بالجلطات، ويمنع تصلب الشرايين وارتفاع الضغط.





• يحافظ على نضارة البشرة؛ لاحتوائه على النياسين، ويحمي الجلد من الجفاف. يكافح التجاعيد وحب الشباب.





• يمنح الجسم النشاط والحيوية ويحميه من أعراض الشيخوخة، والإصابة بالزهايمر لاحتوائه على فيتامين ج، ومجموعة فيتامين ب المهمة للأنشطة الحيوية.





• يُعزز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.





• يحتوي على فيتامين ب5 الذي يساعد في تحسين نمو الأطفال.





• يحافظ على صحة الأمعاء، والقولون، والمعدة ويفيد في التهاب الكبد .





• يقي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان. يعالج أمراض الروماتيزم، والروماتويد، والتهاب المفاصل.





• يحسن الضعف الجنسي.





• ينظف الجسم من السموم المختلفة.





• يحارب مرض النقرس لأنه يحتوي على فيتامين ب6 المهم لامتصاص البروتينات من الغذاء المهضوم.





• منشط لعضلات الرحم، ومحفز طبيعي لطلق الولادة.





• يعالج السعال، وآلام الصدر. يعالج الجروح، والدمامل، ويزيل آثار الجدري.





• يقوي اللثة. يقوي الشعر. يقوي العين.





• يلطف من حرارة الجسم خلال فصل الصيف الحار.





• يدرّ البول، ويحارب الإصابة بحصى الكِلى.





• يخفف آلام الصداع.





يؤخذ ملعقتان قبل الطعام او يوضع مع السلطة او يذاب في كوب ماء ويشرب قبل الطعام.



