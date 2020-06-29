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مرأة

فوائد لا تتوقعها لـ دبس الرمان

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد دبس الرمان. 

• يخفف الوزن ويقي من السُمنة. 

• يتخلص من الكولسترول الضار، ويمنع تراكمه في الأوعية الدموية. ويقي القلب من الإصابة بالجلطات، ويمنع تصلب الشرايين وارتفاع الضغط. 

• يحافظ على نضارة البشرة؛ لاحتوائه على النياسين، ويحمي الجلد من الجفاف. يكافح التجاعيد وحب الشباب. 

• يمنح الجسم النشاط والحيوية ويحميه من أعراض الشيخوخة، والإصابة بالزهايمر لاحتوائه على فيتامين ج، ومجموعة فيتامين ب المهمة للأنشطة الحيوية.

• يُعزز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

• يحتوي على فيتامين ب5 الذي يساعد في تحسين نمو الأطفال. 

• يحافظ على صحة الأمعاء، والقولون، والمعدة ويفيد في التهاب الكبد . 

• يقي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان. يعالج أمراض الروماتيزم، والروماتويد، والتهاب المفاصل. 

• يحسن الضعف الجنسي. 

• ينظف الجسم من السموم المختلفة. 

• يحارب مرض النقرس لأنه يحتوي على فيتامين ب6 المهم لامتصاص البروتينات من الغذاء المهضوم.

 • منشط لعضلات الرحم، ومحفز طبيعي لطلق الولادة. 

• يعالج السعال، وآلام الصدر. يعالج الجروح، والدمامل، ويزيل آثار الجدري. 

• يقوي اللثة. يقوي الشعر. يقوي العين. 

• يلطف من حرارة الجسم خلال فصل الصيف الحار.

• يدرّ البول، ويحارب الإصابة بحصى الكِلى. 

• يخفف آلام الصداع.

يؤخذ ملعقتان قبل الطعام او يوضع مع السلطة او يذاب في كوب ماء ويشرب قبل الطعام.
 

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