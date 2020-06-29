أعراض مختلفة تصيب المرضى مع الموجة الثانية لكورونا

وسط مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" هناك علامات وأعراض جديدة ظهرت مؤخرًا تنضم إلى الأعراض الأخرى، لذلك يفترض على الأشخاص أخذ الاحتياطات اللازمة وإدراكهم بما طرأ جديد من الأعراض.





فإلى جانب الأعراض الرئيسية للفيروس المستجد كورونا حساسية وتهيج للضوء تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بالعين تضخم الأوعية الدموية الحمراء وتورم الجفون وزيادة إفرازات الجسم.









أما بالنسبة للأعراض الأكثر شيوعًا هي:ارتفاع درجة الحرارة، وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





وسعال جديد مستمر، وهذا يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة ، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في 24 ساعة إذا كنت تعاني من السعال عادة ، فقد يكون أسوأ من المعتاد

فقدان أو تغيير في حاسة الشم أو الذوق، وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء ، أو أن الرائحة أو الذوق مختلف عن الطبيعي.





كما تسلط الهيئة الصحية البريطانية الضوء على عدد من العلامات التحذيرية التي تتطلب عناية طبية عاجلة، وتشمل هذه: أن تكافح من أجل التنفس، سعال مصحوب بدماء، لديك شفاه زرقاء أو وجه أزرق، تشعر بالبرد والتعرق ، مع بشرة شاحبة أو متسخة.





بالإضافة إلى الطفح الجلدي، انهيار أو إغماء، كذلك الارتباك أو النعاس الشديد، وتوقف التبول أو تبول أقل من المعتاد.