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رياضة

عادل عبد الرحمن: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك في الخليج.. والمقابل المادي الدليل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:53 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

صرح عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي السابق أن شعبية القلعة الحمراء أكبر من غريمه التقليدي نادي الزمالك في المنطقة العربية والخليج بالتحديد.

وقال عبدالرحمن السابق لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت 2" الفضائية: "الأهلي يحصل على مقابل مالي لمبارياته الودية أكبر من التي يتلقاها الزمالك في المنطقة العربية بخلاف أن مباريات المارد الأحمر بالكامل تكون الملاعب فيها عن آخرها".

وتابع عادل عبد الرحمن أنه يتمنى قيادة الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء كمدير فني.

أضاف عادل عبد الرحمن: ليس صعبًا قيادة الفريق الأول للنادي الأهلي فهناك مدربين مساعدين لي وعملوا من قبل معي، وتولوا القيادة الفنية للقلعة الحمراء".

وفي سياق سابق رفض مسئولو نادي الزمالك استئناف الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز نظرا لإنتشار فيروس كورونا المستجد
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