استطلاع: 6% فقط من الشعب البريطاني يريدون عودة الحياة لطبيعتها

أظهر استطلاع جديد للرأي أن 6٪ فقط من البريطانيين يريدون أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





ووفقا لسكاي نيوز، فإن هذا الاستطلاع يأتي صادم في الوقت الذي يحاول فيه المسئولين البريطانيين إعادة فتح البلاد، وعودة الاقتصاد مرةأخرى.





وأعلنت بريطانيا أمس الأحد، ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وسجلت بريطانيا 36 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 43.550.





وقالت وزارة الصحة البريطانية إنها سجلت 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 311.151 حالة.



