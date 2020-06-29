AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

المتعافون من كورونا معرضون لخطر الإصابة باضطرابات نفسية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:02 ص
مصاب بفيروس كورونا
مصاب بفيروس كورونا
Advertisements
أماني إبراهيم
أجرى مجموعة من الأطباء دراسة على الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن كانوا مصابين بمضاعفات خطيرة وتلقوا العلاج بالمستشفى لمعرفة تأثير الإصابة عليهم بعد مرور وقت.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قالت مجموعة عمل الدراسة بقيادة فريق باحثين من جامعة لندن وخبراء من جميع أنحاء جنوب ششرق إنجلترا، إن أولئك الذين كانوا في العناية المركزة هم الأكثر عرضة للخطر بعد التعافي.

وأوضح  الخبراء ضرورة استمرار الفحوصات الدورية لمدة لا تقل عن عام على الأقل، خاصة وأنه بحسب الدراسة فإن الآلاف ممن تلقوا العلاج وتعافوا معرضون للإصابة بمرض خطير وهو (اضراب ما بعد الصدمة).

وسلطت مجموعة العمل الضوء على الأبحاث التي أظهرت أن 30٪ من المرضى الذين عانوا من أمراض شديدة في تفشي الأمراض المعدية في الماضي قد تطور لديهم اضطراب ما بعد الصدمة، وتعد مشاكل الاكتئاب والقلق شائعة.

وأشار الطبيب النفسي مايكل بلومفيلد ان متعافي كورونا من الحالات الحرجة سينتهي بهم المطاف في المستشفى وهم يواجهون تجربة نفسية مخيفة، بجانب بعض المضاعفات التي ستلازمهم طوال حياتهم.
المتعافون من كورونا معرضون لخطر الإصابة باضطرابات نفسية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوسواس القهرى الأبرز.. أسباب غير متوقعة وراء السمنة المفرطة

ليس المرض العضوي فقط.. الأمم المتحدة تحذر من مشاكل عقلية ونفسية يسببها كورونا

أمل جديد في اقتراب نهاية الوباء.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة به.. وأخطاء تصيبك بالعدوى

بسبب كورونا.. نصف العاملين في الرعاية الصحية بإيطاليا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة

علاقة نقص هذا الفيتامين بزيادة مضاعفات فيروس كورونا

مضاعفات فيروس كورونا أشد فتكا بهؤلاء.. حيل لرفع مناعتك.. إذا اضطررت للخروج تعرف كيف تحمى نفسك من الإصابة

ترشيحاتنا

عادل عبد الرحمن: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك في الخليج.. والمقابل المادي الدليل

الجيش الليبي يستهدف رتلا عسكريا للوفاق يضم 30 مركبة

الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة خامسة من العيار الثقيل

من أولى بالصدقة القريب أم الفقير المحتاج ؟

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 29 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

مدرب الأهلي يسخر من سعفان الصغير بسبب تصريح: باهر المحمدي يساوي 200 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة