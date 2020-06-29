المتعافون من كورونا معرضون لخطر الإصابة باضطرابات نفسية

أجرى مجموعة من الأطباء دراسة على الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن كانوا مصابين بمضاعفات خطيرة وتلقوا العلاج بالمستشفى لمعرفة تأثير الإصابة عليهم بعد مرور وقت.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قالت مجموعة عمل الدراسة بقيادة فريق باحثين من جامعة لندن وخبراء من جميع أنحاء جنوب ششرق إنجلترا، إن أولئك الذين كانوا في العناية المركزة هم الأكثر عرضة للخطر بعد التعافي.





وأوضح الخبراء ضرورة استمرار الفحوصات الدورية لمدة لا تقل عن عام على الأقل، خاصة وأنه بحسب الدراسة فإن الآلاف ممن تلقوا العلاج وتعافوا معرضون للإصابة بمرض خطير وهو (اضراب ما بعد الصدمة).





وسلطت مجموعة العمل الضوء على الأبحاث التي أظهرت أن 30٪ من المرضى الذين عانوا من أمراض شديدة في تفشي الأمراض المعدية في الماضي قد تطور لديهم اضطراب ما بعد الصدمة، وتعد مشاكل الاكتئاب والقلق شائعة.





وأشار الطبيب النفسي مايكل بلومفيلد ان متعافي كورونا من الحالات الحرجة سينتهي بهم المطاف في المستشفى وهم يواجهون تجربة نفسية مخيفة، بجانب بعض المضاعفات التي ستلازمهم طوال حياتهم.