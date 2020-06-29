بالقنابل والرصاص.. هجوم مسلح على مبنى بورصة باكستان.. فيديو

أعلنت وسائل إعلام محلية في باكستان، في نبأ عاجل لها، عن وقوع هجوم مسلح اليوم الاثنين بمبنى بورصة باكستان في كراتشي.





وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم كان بالرصاص والقنابل، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بمدينة كراتشي.





وأفادت بعض الوسائل بأن الهجوم ناتج عن تفجير انتحاري، موضحين أن "اصابع الاتهام تتجه إلى الاستخبارات الهندية وحركة طالبان".





فيما لفتت وسائل إعلام أخرى إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم مهاجمان وإصابة 4 من رجال الأمن بهجوم على سوق الأوراق المالية.