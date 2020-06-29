ارتفاع توريد محصول القمح لصوامع وشون الفيوم من المزارعين

مازالت صوامع وشون الفيوم ، تفتح أبوابها اليوم أمام المزارعين الذين يقومون بتوريد حصص القمح من انتاج موسم 2020 ، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده من كميات القمح للشون والصوامع حتى اليوم حوالي 130 ألف طن .





وصرح المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم، بأن الصوامع والشون تشهد إقبالا من قبل المزارعين لتوريد كمياتهم من القمح ، حيث ارتفعت حصيلة ما استقبلته صوامع وشون و هناجر محافظة الفيوم من الموردين للقمح المحلي أكثر من 130 ألف طن من إنتاج موسم 2020، وذلك في مدة بلغت 70 يوما منذ بدء الموسم في منتصف شهر أبريل الماضي.





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كما قام وكيل وزارة تموين الفيوم ، يرافقه مدير إدارة الصيانة على الحبوب بالمديرية ، بجولة تفقدية لسير العمل إلى صومعة قصر الباسل بمركز اطسا بطريق القاهرة أسيوط الغربى التى تبلغ الطاقة التخزينية للصوامع "٦٠ ألف طن" وعدد الخلايا بها "١٢" خليه ، والصومعة مجهزةباحدث تكنولوجيا التخزين والتى تشمل نظام اداره ومراقبه المخزون من الاقماح ، ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ، مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي .





كما تم سحب عينات قمح من كل الخلايا الموجوده بالصومعة للتاكد من درجه نقاء وسلامه القمح المخزن بالصومعة .



وأضاف وكيل وزارة التموين بأنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون والهناجر بمحافظه الفيوم ، وصرف مستحقاتهم على الفور .