الدولة تستعيد مراكز الشباب من براثن الإخوان.. وزارة الرياضة تقضي على أفكار الجماعة بالبرامج التوعوية وبناء الشخصية المصرية.. واستغلال طاقات الشباب فى كل المجالات

فى الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو
دورات ومشاركات خارجية وداخلية للشباب.. وتعريف بالتحديات التي تواجه الأمن القومي
قوافل تعليمية ..ومواجهة البطالة .. وارساء قواعد " كيف تبدأ مشروعك " ؟ . الابرز
صبحى : السيسى يضع الشباب نصب عينيه .. وهدفنا خلق أجيال واعية وقيادات واعدة
ساعات قليلة ويحتفل المصريون فى كل بقاع الأرض بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو التى خرج فيها المصريون لاسقاط حكم الاخوان " .. وخلال الفترة التى تواجد فيها الاخوان حاولوا كثيرا التأثير على أفكار وعقول الملايين من الشباب المصري من خلال أجندات مختلفة سعوا من خلال هيئات ومؤسسات الدولة لتطبيقها وتنفيذها وادخال افكارهم الخبيثة كالسم فى العسل الى الشباب المصرى.
ومن بين تلك الهيئات المهمة التى كانت هدفا أساسيا لجماعة الاخوان هى مراكز الشباب التى تكتظ بالشباب لمناقشة كافة الانشطة الرياضية والشبابية والثقافية .. وحاولت الجماعة من خلال تعيين أسامة ياسين الوزير الاخوانى فى منصب وزير الشباب حينها لتطبيق فكر ونقل معتقدات الجماعة الى الشباب .
ومع السقوط الاخوانى بقوة المصريين مع وقوف القوات المسلحة التى استجابت لنداء الملايين لانقاذ مصر من براثن الجماعة الاخوانية .. بدأت الدولة سريعا فى استعادة مراكز الشباب أحد أهم الهيئات التى تؤثر فى عقول وافكار شبابنا من هذا الفكر الارهابى وتحويله الى قوة ناعمة لاستغلاله فى تقدم مصر وتنفيذ كل افكار التنمية والتقدم .
وبالفعل لم يمر كثيرا وبدأت الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى تقديم كل الخدمات الى مراكز الشباب وبدأت بعمليات التطوير المختلفة داخل تلك المراكز لتقدم كافة الانشطة الرياضية والشبابية والثقافية والاجتماعية وغيرها التى اصبحت متاحة لشبابنا داخل تلك الصروح لتشتغل كافة الطاقات بشكل ايجابى واستغلال كافة أوقات الفراغ لدى الشباب وتحويل الى جهد ايجابى .
وسعت الدولة من خلال الوزارة الى بث روح الولاء و الانتماء بين النشء و الشباب وتعميق المشاركة السياسية وتشجيعهم علي العمل الجماعي و التطوعي وتنمية الوعي الثقافي و العلمي و إطلاق المهارات الإبداعية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل و تدريبهم علي إطلاق مشروعات ريادة الأعمال بالاضافة الى التوسع في الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ وتوفير الخدمات الشبابية و الرياضية في المحافظات .
برامج اجتماعية
ولتمكين الشباب وتطبيق تلك الافكار بدأت الوزارة فى تنفيذ البرامج المختلفة ومن بينها لبرامج الاجتماعية من خلال مشروع القوافل التعليمية بالمحافظات لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتفشيها في المجتمع، وتخفيف المعاناة على الاسر من أسعار الدروس الخصوصية وبرامج التوعية البيئية وبث روح العمل التطوعي من خلال خدمة المجتمع والقضايا البيئية فضلا عن الحملات القومية لمرض فيرس C لتنمية الوعى الصحي للشباب من خلال حملات التوعية ضد فيرس C
كما شملت البرامج الاجتماعية المشروع القومي غابات الطلائع تحت شعار" حتى وأنا صغير أقدر أغير" :تنمية القدرات واكتساب المعارف والمهارات لاندماج الافراد ومشاركتهم الفعالة في التنمية الشاملة للمجتمع وحملة محو الأمية والارتقاء و النهوض بمحو امية مليون مواطن بجميع المحافظات ومشروع العودة للجذور ويعتمد على نقل التجارب والخبرات بين الشباب من خلال النماذج المشرقة في المجتمع. وتأصيل وترسيخ القيم والمبادئ لدي الشباب وبث روح التعاون والمشاركة بين الشباب .
وتضمنت البرامج الاجتماعية أيضا مراكز الشباب التعليمية وتنظيم مجموعات تقوية في المدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة لوضع خطة سياسية تعليمية تتبناها الحكومة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم فى مصر وحملة " بنكمل لبعض لنشر ثقافة الاختلاف والسلام المجتمعي ونبذ العنف وحملة المبتكرين علميًا لصقل ورعاية المتميزين علميًا من أعضاء أندية المبتكرين علميًا وتشجيع وتنمية الابتكار والاختراع عند الطلائع وبرنامج تنمية مهارات طلاب المدارس " كلمة x جملة " وحملات التوعية عن مخاطر التدخين والادمان تحت شعار ( رايح على فين )بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطي.
البرامج الاقتصادية
وفى ظل الحاجة الماسة الى العمل ورغبة الشباب لايجاد فرصة عمل .. سعت وزارة الشباب والرياضة لحل تلك المشكلة التى عان منها الكثير وبدأت فى تنفيذ العديد من الافكار فى البرامج الاقتصادية التى بدأت تطبيقها من خلال ملتقيات تشغيل الشباب والمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب عن طريق القطاع الخاص و تدريب مدربين ( كيف تبدأ مشروعك ) وتتضمن ريادة الاعمال المشروعات الصغيرة وإعداد واختيار الشباب المؤهلين لإعداد مشروع صغير .
كما تضمن البرنامج الاقتصادى الاستشارات المهنية من خلال برنامج مكمل لتقديم الدعم للشباب في كيفية اختيار الوظيفة المناسبة ومحو الامية الرقمية من خلال محو أمية استخدامات الحاسب الالي و الانترنت ومبادرة عشان بكرة للتثقيف المالي من خلال تدريب الشباب و الأطفال علي الخدمات المالية وكيفية إدارة أموالهم بالطريقة الشرعية و التعامل مع الجهات المصرفية المختلفة وفكرة " مصر تعمل " من خلال تقديم الخدمات الاستشارية المهنية بالاضافة الى البرنامج القومي لتنمية أبناء سيناء وتنمية وبناء قدرات ومهارات الشباب من أبناء سيناء وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم .
كما نفذت الوزارة ووفرت العديد من مراكز المشورة المهنية لتقديم خدمات توجيهية ودعم للشباب لتحديد مسارهم المهني وورش عمل ببرنامج ريادة الأعمال لتحسين التواصل بين مريدين الخدمة ومقدميها وتنفيذ قافلة أسبوعية للتدريب التحويلي تحت شعار" أضرب بأيدك رزقك يجيلك " وإقامة معارض تسويقية لمنتجات الشباب والتواصل مع الشباب وتشجيعهم على التدريب المهني والحرفي والأعمال اليدوية والحرفية التراثية فضلا عن مبادرة ( مش عيب )للتدريب علي مهنة الدهانات وتغيير ثقافة العمل الحر وأهميته العمل الفني لشباب الخريجين.
البرامج السياسية
ولم تكن الوزارة ببعيدة عن الاهتمام بتنمية الفكر السياسى لدى الشباب لتوعيتهم بالافكار البناءة ومحو كل الافكار التى لجأت جماعة الاخوان الارهابية لغرسها فى عقول الشباب وبدأت الوزير فى تحقيق البرامج السياسية من خلال برنامج الأزهر يجمعنا لنبذ العنف ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمح وندوات حول التحديات التي تواجه الامن القومي المصري لتمكين الشباب وإعدادهم فكريا وسياسيا لشغل المناصب للقيادة العامة لاعداد القيادات للمستقبل وفتح باب العضوية للانضمام الى الشعب البرلمانية على مستوى 1991 شعبة وتوسيع قاعدة المستفيدين للانضمام لعضوية برلماني الطلائع والشباب.
كما هدفت البرامج السياسية داخل مراكز الشباب الى إعداد جيل من الشباب ليكونوا كوادر شبابية تتولى المناصب القيادية في المجتمع في شتى مناحي الحياة السياسية والحزبية والمناصب التنفيذية والإدارية.
وحرصت الوزارة فى ظل التواصل الافريقى الذى أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسى من جديد الى توعية الشباب بعلاقة مصر بالدول الافريقية من خلال برامج " تجمعنا قارة " لدعم العلاقات المصرية الافريقية وتوطيد الاواصر التعاون المصري الأفريقي.
البرامج الفنية
وكما اهتمت الوزارة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية ..اهتمت أيضا بتوفير كل السبل الفنية أمام الشباب المصرى من خلال اقامة مهرجان الاقصر للسينما الافريقية بمشاركة الشباب الأفارقة في فاعليات المهرجان للتعرف على الثقافات المختلفة بالاضافة الى تنظيم مسابقة ابداع لاكتشاف المواهب الفنية وصقل مواهبهم وكورال أطفال مصر بالتعاون مع مؤسسة«سليم سحاب للمبدع العربي» وإعداد فريق كورال وأوركسترا أطفال مصر من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاضافة الى الاهتمام بالفنون التراثية لتنمية المواهب الفنية ودمج الشرائح المختلفة للنشء و الشباب في المجتمع والموسيقى الوترية لاكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها وصقلها.
البرامج الرياضية
وتحظى البرامج الرياضية كونها وسيلة مهمة فى تجميع الشباب وأهميتها فى تقوية الجسم واهتمت الوزارة فى تنوع برامجها فى هذا المجال من خلال تنظيم دوري كرة القدم لمراكز الشباب لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وغرس القيم التربوية والعادات الصحية السليمة ورفع مستوي الاداء لاكتشاف المواهب وتنشيط الحركة الرياضية وزيادة موارد مراكز الشباب وزيادة عدد الناشئين الممارسين للرياضة بمراكز الشباب واستثمار أوقات الفراغ وتنمية المهارات الفنية الرياضية والوصول باللاعبين الى مستوى المنافسة ومرحلة البطولة .
ولم تقتصر المنافسات على الشباب فقط بل اهتمت الوزارة بالفتيات من خلال دورات قدم خماسي بنات لتنمية الوعي الرياضي لدى الفتيات المشاركات بالاضافة الى مسابقات الاولمبياد الخاص لتوجيه رسالة للعالم أجمع أن كل أرجاء مصر آمنه
البرامج التدريبية
ومع كافة البرامج السابقة حرضت الوزارة على اعداد دورات تدريبية مختلفة للشباب من بينها دورات ثقل وتنمية النشء والشباب بغرض اكساب النشء والشباب مجموعة من المهارات والمعارف وتنمية وصقل قدراتهم .. بالاضافة الى برنامج المعرفة تنمية قدرتهم على تحديد المستوى المعرفي الذى يتمثل في ( الادراك /الفهم / الوعى / الاتقان / الابداع ) والمخطط الاستراتيجي لإعداد كوادر بشرية لتخطيط مشروعات المبادرات الشبابية بالاضافة الى تنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل من خلال دورات في نشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على الحرف المهنية.
مشاركات خارجية وداخلية
وحرصت الوزارة على تطوير فكر وأداء الشباب من خلال الاندماج الخارجى فى المؤتمرات والبرامج الدولية حيث تم اختيار مجموعة من الشباب فى العديد من تلك المؤتمرات اوالبرامج الدولية منها المخيم الصيفي الخامس للطلائع ببكين والمنتدى الدولي للعلماء للشباب بلندن LIYSF والمؤتمر الدولي للشباب في القرم .
ومع تلك المشاركات الخارجية حرصت الوزارة على تنظيم رحلات داخلية لاطلاع شبابنا على الاثار والمعالم السياحية المصرية حيث تم تنظي رحلات قطار الشباب الى (الأقصر وأسوان) للتعرف على المعالم السياحية و تشجيع السياحة الداخلية والعمل على انتعاش الحركة الاقتصادية بالأقصر و أسوان ورحلات ( تعالى نعرفها ) للطلائع : / تثقيفية / تعليمية لتعريف الطلائع بأهم الكنوز المصرية المتواجدة حولنا وتنشيط فرق المرشدات بمراكز الشباب تنمية المهارات الكشفية والارشادية لدى الطلائع المشاركين ورحلات الجمعية أبناء غرب أسوان لزيارة مشروع قناة السويس بالإسماعيلية بغرض دمج أبناء النوبة مع أبناء الوطن الواحد .
الوزير والشباب
من جانبه أكد د. اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى قضايا الشباب اهتماما خاصا ودائما يطالبنا فى كافة الوزارات بالاهتمام بالشباب مشيرا الى أنه دائما يطالبنى كوزير للشباب بالاهتمام وتطوير وتوفير كافة ما يحتاجه الشباب واستغلال الطاقات القوية التى يمتلكونها .
وقال الوزير فى تصريحات خاصة أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لاستغلال طاقات الشباب فى كافة المجالات مشيرا الى أن الوزارة قبل كورونا كانت حريصة ومستمرة فى تقديم كل الخدمات والبرامج المختلفة فى كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والرياضية والثقافية لزيادة الوعى لدى الفئات الشباب التى تقبل على مراكز الشباب فى كافة محافظات الجمهورية .
وأوضح الوزير ان هدفنا دائما هو بناء الانسان من الصغر على النحو السليم وعدم تركه لاى افكار هدامه تحاول التاثير على الشباب المصري بالمعتقدات الخاطئة التى تحاول النيل من هذا الوطن .