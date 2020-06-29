الدولة تستعيد مراكز الشباب من براثن الإخوان.. وزارة الرياضة تقضي على أفكار الجماعة بالبرامج التوعوية وبناء الشخصية المصرية.. واستغلال طاقات الشباب فى كل المجالات

فى الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو

دورات ومشاركات خارجية وداخلية للشباب.. وتعريف بالتحديات التي تواجه الأمن القومي

قوافل تعليمية ..ومواجهة البطالة .. وارساء قواعد " كيف تبدأ مشروعك " ؟ . الابرز

صبحى : السيسى يضع الشباب نصب عينيه .. وهدفنا خلق أجيال واعية وقيادات واعدة









ساعات قليلة ويحتفل المصريون فى كل بقاع الأرض بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو التى خرج فيها المصريون لاسقاط حكم الاخوان " .. وخلال الفترة التى تواجد فيها الاخوان حاولوا كثيرا التأثير على أفكار وعقول الملايين من الشباب المصري من خلال أجندات مختلفة سعوا من خلال هيئات ومؤسسات الدولة لتطبيقها وتنفيذها وادخال افكارهم الخبيثة كالسم فى العسل الى الشباب المصرى.





ومن بين تلك الهيئات المهمة التى كانت هدفا أساسيا لجماعة الاخوان هى مراكز الشباب التى تكتظ بالشباب لمناقشة كافة الانشطة الرياضية والشبابية والثقافية .. وحاولت الجماعة من خلال تعيين أسامة ياسين الوزير الاخوانى فى منصب وزير الشباب حينها لتطبيق فكر ونقل معتقدات الجماعة الى الشباب .





ومع السقوط الاخوانى بقوة المصريين مع وقوف القوات المسلحة التى استجابت لنداء الملايين لانقاذ مصر من براثن الجماعة الاخوانية .. بدأت الدولة سريعا فى استعادة مراكز الشباب أحد أهم الهيئات التى تؤثر فى عقول وافكار شبابنا من هذا الفكر الارهابى وتحويله الى قوة ناعمة لاستغلاله فى تقدم مصر وتنفيذ كل افكار التنمية والتقدم .





وبالفعل لم يمر كثيرا وبدأت الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى تقديم كل الخدمات الى مراكز الشباب وبدأت بعمليات التطوير المختلفة داخل تلك المراكز لتقدم كافة الانشطة الرياضية والشبابية والثقافية والاجتماعية وغيرها التى اصبحت متاحة لشبابنا داخل تلك الصروح لتشتغل كافة الطاقات بشكل ايجابى واستغلال كافة أوقات الفراغ لدى الشباب وتحويل الى جهد ايجابى .





وسعت الدولة من خلال الوزارة الى بث روح الولاء و الانتماء بين النشء و الشباب وتعميق المشاركة السياسية وتشجيعهم علي العمل الجماعي و التطوعي وتنمية الوعي الثقافي و العلمي و إطلاق المهارات الإبداعية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل و تدريبهم علي إطلاق مشروعات ريادة الأعمال بالاضافة الى التوسع في الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ وتوفير الخدمات الشبابية و الرياضية في المحافظات .





برامج اجتماعية





ولتمكين الشباب وتطبيق تلك الافكار بدأت الوزارة فى تنفيذ البرامج المختلفة ومن بينها لبرامج الاجتماعية من خلال مشروع القوافل التعليمية بالمحافظات لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتفشيها في المجتمع، وتخفيف المعاناة على الاسر من أسعار الدروس الخصوصية وبرامج التوعية البيئية وبث روح العمل التطوعي من خلال خدمة المجتمع والقضايا البيئية فضلا عن الحملات القومية لمرض فيرس C لتنمية الوعى الصحي للشباب من خلال حملات التوعية ضد فيرس C





كما شملت البرامج الاجتماعية المشروع القومي غابات الطلائع تحت شعار" حتى وأنا صغير أقدر أغير" :تنمية القدرات واكتساب المعارف والمهارات لاندماج الافراد ومشاركتهم الفعالة في التنمية الشاملة للمجتمع وحملة محو الأمية والارتقاء و النهوض بمحو امية مليون مواطن بجميع المحافظات ومشروع العودة للجذور ويعتمد على نقل التجارب والخبرات بين الشباب من خلال النماذج المشرقة في المجتمع. وتأصيل وترسيخ القيم والمبادئ لدي الشباب وبث روح التعاون والمشاركة بين الشباب .





وتضمنت البرامج الاجتماعية أيضا مراكز الشباب التعليمية وتنظيم مجموعات تقوية في المدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة لوضع خطة سياسية تعليمية تتبناها الحكومة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم فى مصر وحملة " بنكمل لبعض لنشر ثقافة الاختلاف والسلام المجتمعي ونبذ العنف وحملة المبتكرين علميًا لصقل ورعاية المتميزين علميًا من أعضاء أندية المبتكرين علميًا وتشجيع وتنمية الابتكار والاختراع عند الطلائع وبرنامج تنمية مهارات طلاب المدارس " كلمة x جملة " وحملات التوعية عن مخاطر التدخين والادمان تحت شعار ( رايح على فين )بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطي.



