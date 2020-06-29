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أخبار العالم

أسهم أوروبا تقتفي نظيرتها الآسيوية هبوطا بسبب مخاوف تجدد تفشي كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، مقتفية أثر نظيرتها الآسيوية، وسط مخاوف من تجدد تفشي فيروس كورونا نتيجة تزايد أعداد الإصابات الجديدة ببعض دول العالم في وقت ما تزال تخطو خطواتها الأولى صوب التعافي.
انخفض مؤشر "يورو ستوكس 600" بنسبة 0.40% مسجلا 356 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.59% عند مستوى 48823 نقطة، وهبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.33% عند مستوى 6318 نقطة.
وشهدت الفترة الأخيرة قفزة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة لاسيما الولايات الجنوبية والشرقية، وذلك بعد السماح للمؤسسات والأعمال بالعودة إلى العمل خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت ولاية فلوريدا السبت الماضي، أكثر من 9500 إصابة جديدة، مقابل 9 آلاف الجمعة؛ ما اضطر السلطات إلى إعادة تشديد إجراءات الإغلاق على الأسواق والمتاجر مرة أخرى.
ويتوقع أن يفوق إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع 2.5 مليون إصابة؛ ما أزكى مخاوف المستثمرين بشأن تجدد تفشي الفيروس، متسببا في تعطيل خطط الفتح واستئناف النشاط الاقتصادي، التي تعد أملهم الوحيد في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي التدريجي.

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