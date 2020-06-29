ارتفاع أسعار الذهب عالميا بدعم انتعاش الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بأولى جلسات الأسبوع الاثنين، مستفيدة من انتعاش الطلب على الملاذات الآمنة وعزوف المستثمرين عن المخاطرة، تحت ضغط مخاوف من تجدد انتشار فيروس كورونا في ظل تصاعد عدد الإصابات عالميا.





ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.4% إلى 1786.80 دولار للأوقية، فيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1771.93 دولار للأوقية.





على صعيد العملات، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.3% إلى 97.176 نقطة.

ويتخوف المستثمرون من أن يتسبب تزايد انتشار فيروس كورونا مؤخرا في ارباك توجه الدول لإعادة استئناف النشاط الاقتصادي وعودة حركة الطيران ومن ثم تبديد حظوظ الاقتصاد العالمي في التعافي ولو بشكل تدريجي.





ووجهت السلطات في ولاية كاليفورنيا بتنفيذ بعض إجراءات الإغلاق مثلما فعلت ولايتا تكساس وفلوريدا، إذ تشهد الولايات المتحدة ارتفاعات قياسية في عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس.





وكان مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشى، قد حذر من أن بعض الأجزاء فى بلاده تشهد زيادة مزعجة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وقال فاوتشى، الذي يعد أبرز خبراء الأوبئة بالولايات المتحدة، خلال شهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكى الأسبوع الماضي، إنه برغم تراجع معدل الإصابات بولاية نيويورك، تشهد بعض الولايات الأخرى زيادة في الحالات تعكس زيادة فى الانتشار المجتمعى، معربا عن قلقه الشديد إزاء هذا الأمر.







