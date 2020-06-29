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اقتصاد

تمثل الشريحة الكبرى من المجتمع.. المصرية اللبنانية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب أي اقتصاد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
 
قال فؤاد حدرج ، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال  ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة  كانت وما زالت تمثل عصب اي اقتصاد وتمثل الشريحة الكبري من المجتمع بما توفره من فرص عمل متنوعة ومستدامة لجميع الفئات وابعاد اقتصادية واجتماعية عديدة، وبالتال  فان  الاهتمام بها يعد اولوية لدي الدولة ولدي القطاع الخاص


وشدد  بأهمية الخروج بتوصيات وحلول غير تقليدية لتقديمها للمسئولين في الحكومة كوثيقة تبين واقع المشروعات الصغيرة وكيف يمكن ان تكون الحصان الرابح للاقتصاد المصري.

واضاف "حدرج" خلال ندوة الجمعية عبر الفيديو كونفرانس عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالرغم من الظروف الراهنة لازمة كورونا واثارها السلبية علي الاقتصاد وما تمثله من ضغوط وتحديات صعبة علي الحكومة ومجتمع اعمال وخبراء الاقتصاد إلا أن تلك الظروف تفرض علينا ان نرسم معا خريطة طريق تعمل علي مساندة المشروعات الصغيرة وايجاد اليات وحلول سريعة وفعالة والاهم ان تكون قابلة للتطبيق والتأثير الايجابي


ونوة الى  أن الحكومة بذلت جهود حثيثة لدعم القطاع إلا أننا ما زالنا نعاني من بيروقراطية من كبار الموظفين.

وشدد علي أهمية أن نفكر معا بطريقة واسلوب خارج الصندوق للوصول إلي مشروعات ريادية وتكنولوجية تعالج المشكلات علي مستوي إداء الشركات والانتاج والتسويق لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية، من خلال تشجيع الابتكار والابداع واتاحة التمويل المرن لاصحاب الافكار الابداعية، ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وتدريس مناهج تعليمية 
تغرس روح الابداع وتعتمد علي التكنولوجيا وعالم المعرفة 

وطالب بضرورة الاتفاق علي اجراءات موحدة لتيسير الاشتراطات علي اصحاب المشروعات وعلاج اية ثغرات في القوانين قد تصطدم بالواقع العملي بالاضافة إلي وضع حوافز تمويلية وضريبية واجرائية تتيح توسعة مشاركة الشباب في عمل مشروعات جديدة والتركيز علي المشروعات التي يمكن ان تكون صناعات مغذية للمصانع الكبري.


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