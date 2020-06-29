بعد حريق اليوم | رئيس حي أول المنتزه: نقل حالات كورونا من مستشفى بدراوي

وأضافت في تصريحات لصدى البلد أنه تم نقل الحالات المصابة على الفور إلى المستشفيات المجاورة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وهيئة الإسعاف بالإسكندرية.

وقد أعلن مصدر مسؤول بنيابة اول المنتزه عن وفاة ٧ أشخاص وإصابة ٧ آخرين في الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.









وقال المصدر إنه تم السيطرة علي الحريق وإغلاق المستشفى وفرض كردون امني حول المستشفى حتى انتهاء التحقيقات.









وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل المستشفى، وسط حالة من الذعر بين العاملين والمرضى الموجودين بالمستشفى.









على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وخمس سيارات الإطفاء وغرفة عمليات الحي إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.







