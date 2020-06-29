مراكز المنيا تتابع التزام المنشآت الخدمية والخاصة بقرارات عودة النشاط

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، اعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والمرور على المنشآت الخدمية والخاصة





كما تابع الاستمرار في أعمال متابعة الحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

شدد المحافظ ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشأت الخدمية والخاصة بالمراكز .



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من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة مكبرة لتطهير لجان الثانوية العامة، حيث قامت بتعقيم 13 مدرسة بالمركز، بالإضافة إلى الاستمرار في تطهير المساجد والكنائس بمركز ابوقرقاص، كما نفذت حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية والأسواق أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة لمقهى ومحال تجارية ومطاعم.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال النظافة ورفع المخالفات الصلبة من أمام لجان الثانوية العامة، بالإضافة إلى حملات مكبرة في قرى تله والبرجاية وشوارع وأحياء مدينة المنيا، بالإضافة الى إجراء اعمال تأهيل وصيانة لأعمدة الإنارة بقرية الإسماعيلية، وفى عزبة ظلام التابعة لطوخ الخيل، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية البرجاية، اعمال تطهير مكتب البريد والوحدة الصحية وبنك التنمية الزراعية وجمعية الهلال الأحمر .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملات مكبرة لتعقيم وتطهير المباني الحكومية والخدمية بالمركز، وواصلت المرور على المقاهي والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بنسبة ال25%، ومتابعة الالتزام بمواعيد العمل المقررة، كما نفذت الوحدة المحلية حملة لصيانة وتركيب أعمدة الإنارة بطريق نزلة رمضان / السلحدار التابع للوحدة المحلية لقرية بنى عامر .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع وقرى المركز، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة العامة بطريق قرية اعطو.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، تنفيذ الحملات المكبرة لرفع القمامة من شوارع المركز، بالإضافة إلى متابعة أعمال الدهانات بشارع بورسعيد بحى جنوب وغرب مدينة سمالوط، كما تم اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالوحدة المحلية لمنقطين.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، متابعة تنفيذ المطاعم والمقاهى للإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المقررة

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، اعمال رفع تراكمات القمامة بقري المركز، بالإضافة إلى تنفيذ اعمال التطهير والتعقيم فى مكتب البريد وشركة الكهرباء بمطاى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي