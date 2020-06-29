لتراجع إصابات كورونا.. برلماني يطالب "العناني" بفتح حركة السياحة الدولية في الأقصر

طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار ، بالنظر في طلب غرفة شركات السياحة بالأقصر بفتح حركة السياحة الدولية فى الأقصر، خاصة في ظل انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا أسوة بما تم في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح.





وقال " المسعود " فى بيان صحفى له ان غرفة شركات السياحة بالأقصر أكدت أن هناك طلبات من عدد من الأسواق السياحية فى أوروبا وآسيا طلبوا تنظيم رحلات وبأعداد جيدة فى مقدمتهم إسبانيا واليابان مشيرا إلى ان ذلك أمر مهم ومبشر بالنسبة للحركة السياحية بمحافظة الأقصر ويتطلب من وزارة السياحة الإسراع في قرار فتح السياحة الدولية خاصة أن الأقصر لا تعتمد على السياحة الداخلية مثلما هو الحال فى المقاصد الأخرى الساحلية.





وأكد النائب محمد المسعود ان غرفة شركات السياحة بالأقصر طالبت بعدم الانتظار حتى نهاية سبتمبر للإعلان لأن التأخير يعنى أن الرحلات السياحية ستبدأ تتدفق فى يناير وبالتالى يكون الموسم الشتوى والكريسماس أهم مواسم الأقصر وأسوان قد انتهى.





مشيرا إلى أن الأقصر تعانى بشدة من توقف الحركة السياحية حيث إن 70% من أهل المحافظة يعملون بالأنشطة السياحية المختلفة، لذلك يجب أن تعود الأقصر لخارطة السياحة الدولية بعد تقييم الوضع الصحى والالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.