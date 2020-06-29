AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لتراجع إصابات كورونا.. برلماني يطالب "العناني" بفتح حركة السياحة الدولية في الأقصر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:40 م
سياحة
سياحة
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى
طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالنظر في طلب غرفة شركات السياحة بالأقصر بفتح حركة السياحة الدولية فى الأقصر، خاصة في ظل انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا أسوة بما تم في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح. 

وقال " المسعود " فى بيان صحفى له ان غرفة شركات السياحة بالأقصر أكدت أن هناك طلبات من عدد من الأسواق السياحية فى أوروبا وآسيا طلبوا تنظيم رحلات وبأعداد جيدة فى مقدمتهم إسبانيا واليابان مشيرا إلى ان ذلك أمر مهم ومبشر بالنسبة للحركة السياحية بمحافظة الأقصر ويتطلب من وزارة السياحة الإسراع في قرار فتح السياحة الدولية خاصة أن الأقصر لا تعتمد على السياحة الداخلية مثلما هو الحال فى المقاصد الأخرى الساحلية.

وأكد النائب محمد المسعود ان غرفة شركات السياحة بالأقصر طالبت بعدم الانتظار حتى نهاية سبتمبر للإعلان لأن التأخير يعنى أن الرحلات السياحية ستبدأ تتدفق فى يناير وبالتالى يكون الموسم الشتوى والكريسماس أهم مواسم الأقصر وأسوان قد انتهى.

مشيرا إلى أن الأقصر تعانى بشدة من توقف الحركة السياحية حيث إن 70% من أهل المحافظة يعملون بالأنشطة السياحية المختلفة، لذلك يجب أن تعود الأقصر لخارطة السياحة الدولية بعد تقييم الوضع الصحى والالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء يروون لـ"صدى البلد" آليات تنمية وتعظيم موارد مصر السياحية

برلماني: متفائل بعودة السياحة الإيطالية بعد تصريحات العنانى

تفاؤل لدى البرلمان بعودة السياحة العالمية لمصر بعد تقرير وكالة نوفا الإيطالية

ترشيحاتنا

السيسي للمواطن: لو مكناش عملنا كل الكبارى دي الدنيا كانت هتبقي عاملة إزاي ..فيديو

سر اختفاء حضارة المايا الغامضة.. الشعب قتل نفسه بهذه الطريقة

الأخضر يهبط أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 29-6-2020

رفض القبلات والمشاهد الساخنة.. أول رد فعل من زوجة يوسف الشريف

هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه.. السيسي: الحنية مش طبطبة

أصابع الاتهام تشير إلى داخلية الوفاق.. الكشف عن شخصية القيادي المقتول في ميليشيات طرابس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 10 سيارات مستعملة يمكنك الاعتماد عليها .. صور

بعد إثارتها الجدل .. 10 صور تبرز أناقة ريا أبي راشد

بإطلالة محتشمة .. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذا القفطان