العمارة دي مين إداها ترخيص.. السيسي يشير إلى مبنى مخالف في القاهرة

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه عندما تحدث منذ 6 سنوات وقال للشعب "هنبينيها مع بعض وايدينا في إيد بعض"، كان يؤكد على أنه على جميع المصريين التحرك مع بعضهم البعض من أجل حل أي مشكلة.

ووجه الرئيس كلمة للمصريين أثناء الافتتاح قائلا: "اربط مصالحك الشخصية بمصالح بلدك، مؤكدا أن المصلحة العامة لن تتم إلا بالتكاتف ووحدة المصريين.

ووجه الرئيس كلمة للمصريين أثناء الافتتاح قائلا: "اربط مصالحك الشخصية بمصالح بلدك، مؤكدا أن المصلحة العامة لن تتم إلا بالتكاتف ووحدة المصريين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة".

أثناء شرح الفريق إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبعض الكباري والطرق خلال افتتاح بعض المشروعات في شرق القاهرة أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي على إحدى العمارات قائلا: "العمارة دي مين اداها ترخيص، وسكانها هيركنوا عربياتهم فين.

أثناء شرح الفريق إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبعض الكباري والطرق خلال افتتاح بعض المشروعات في شرق القاهرة أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي على إحدى العمارات قائلا: "العمارة دي مين اداها ترخيص، وسكانها هيركنوا عربياتهم فين.





وأضاف الرئيس السيسي، أنه كان يتحدث منذ قليل مع الدكتور مصطفى مدبولي بشأن افتتاح طرق في المريوطية وبعض المناطق بالجيزة من أجل تسهيل حركة المواطنين.





وتابع: "الحنية مش طبطبة، الحنية الحقيقية هي توفير أبسط الأشياء للناس، للمضي بيسر وسلام للأفضل والاستقرار"، متابعا أن هذا ما يحاول أن يفلعه مع الحكومة الآن.



