السيسي: أخذنا أراضي من القوات المسلحة بأكثر من 3 مليارات جنيه لتوسيع الطرق

واضاف الرئيس السيسى من خلال كلمته المذاعة اليوم ، أنه لابد ان تساعدونا فالنقود التى تنفق لاصلاح ما نحن فيه عبارة عن اموال ضخمه ولن نتردد فى انفاقها ولكن نحتاج مساعدتكم ايضا.

واستنكر الرئيس خلال خلال كلمته اليوم فى افتتاح مشروعات تطوير شرق القاهر ة ، وجود عمارة ضخمة فى شارع ضيق، مضيفًا :" الناس دى كانت هتقعد فين وهتقعد ازاى؟"









وتابع الرئيس قائلا: "كام دور ومين اداله الترخيص ده، مؤكدًا أن الموضوع مش فساد ولكن الناس مش عارفة هي مين سواء كان رئيس حى او محافظ .. محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا ازاى".









وأضاف الرئيس : "الكلام دة بشوفه اما بنزل اتمشى انا مش بعيد عنكم احنا اللى ساكتين بندي ترخيص بالارتفاع ده ليه فى شارع بالعرض ده".



