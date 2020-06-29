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توك شو

السيسي: أخذنا أراضي من القوات المسلحة بأكثر من 3 مليارات جنيه لتوسيع الطرق

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:34 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ريهام فيكتور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن حجم الاراضى التى قمنا بأخذها من القوات المسلحة تصل حوالى لأكثر من 3 مليارات جنيه، لتوسيع الطرق.

واضاف الرئيس السيسى من خلال كلمته المذاعة اليوم ، أنه لابد ان تساعدونا فالنقود التى تنفق لاصلاح ما نحن فيه عبارة عن اموال ضخمه ولن نتردد فى انفاقها ولكن نحتاج مساعدتكم ايضا.

واستنكر الرئيس خلال خلال كلمته اليوم فى افتتاح مشروعات تطوير شرق القاهرة، وجود عمارة ضخمة فى شارع ضيق، مضيفًا :" الناس دى كانت هتقعد فين وهتقعد ازاى؟"


وتابع الرئيس قائلا: "كام دور ومين اداله الترخيص ده، مؤكدًا أن الموضوع مش فساد ولكن الناس مش عارفة هي مين سواء كان رئيس حى او محافظ .. محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا ازاى".


وأضاف الرئيس : "الكلام دة بشوفه اما بنزل اتمشى انا مش بعيد عنكم احنا اللى ساكتين بندي ترخيص بالارتفاع ده ليه فى شارع بالعرض ده".

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