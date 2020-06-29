AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب الظلام.. اصطدام سيارة ملاكي بماكينة ري على طريق منيا القمح بلبيس

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:55 م
اصطدام سيارة ملاكي
اصطدام سيارة ملاكي بماكينة ري على طريق منيا القمح بلبيس
Advertisements
محمد الطحاوي - أحمد النشوقي

لقيت سيدة من عزبة توفيق مصرعها، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بماكينة ري في دوران بطريق "منيا القمح بلبيس" بمحافظة الشرقية.

 

وجرى التصريح بدفن الجثمان وجارٍ تحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها. 


اقرأ أيضًا:

حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالنزهة


وأكد الأهالي في حديثهم لموقع صدي البلد انه بسبب عدم وجود إنارة بالطريق الواصل بين قريتي بني هلال والحوض الطويل (طريق منيا القمح ـ بلبيس) وبسبب الظلمة المستمرة علي الطريق وقع حادث تصادم سيدة بين سيارة ملاكي وماكينة ري أثناء قيادة أحدي السيدات لها.


وناشد الأهالي المسئولين بمدينة منيا القمح بضرورة إنارة طريق منيا القمح بلبيس أمام قرية الحوض الطويل بسبب كثرة الحوادث علي الطريق ورحمة بهم وبأطفالهم.


وأضاف الأهالي في مناشدتهم أنه تشهد تلك المنطقة العديد من حوادث السرقة بالإكراه وحوادث السيارات بسبب عدم وجود إضاءة علي الطريق مما يعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر.

بسبب الظلام.. اصطدام سيارة ملاكي بماكينة ري على طريق منيا القمح بلبيس
بسبب الظلام.. اصطدام سيارة ملاكي بماكينة ري على طريق منيا القمح بلبيس
بسبب الظلام.. اصطدام سيارة ملاكي بماكينة ري على طريق منيا القمح بلبيس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. سيارة نقل تطيح بكوبري مشاة بلبيس والعناية الإلهية تنقذ المارة

بعد انهيار كوبري مشاة.. إعادة فتح طريق "بلبيس العاشر"

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة بأسيوط

حادث دائري المعادى.. اصطدام 5 سيارات ملاكي بمقطورة محملة بالطوب

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

ترشيحاتنا

اعتقال ترامب.. ماذا فعل الإنتربول الدولي بعد تلقيه أوامر إيران

شوبير يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن صالح جمعة

قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ميسي يدخل في أزمة مع جهاز كيكي سيتين

بأياد مصرية مخلصة..السيسي: عمليات التطوير والبناء تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية

محترفو الزمالك يبلغون مسؤولي الفريق بصعوبة العودة إلى القاهرة

الجيش الليبي يستهدف رتلا عسكريا للوفاق يضم 30 مركبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب الماء مؤلم .. حساسية نادرة تجاه المياه تمنع فتاة من الاستحمام

باقٍ من الزمن يومان.. الروس يصوتون لصالح التعديلات الدستورية.. والغالبية تؤيد تمديد عهد بوتين حتى 2036

أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل