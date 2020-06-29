بسبب الظلام.. اصطدام سيارة ملاكي بماكينة ري على طريق منيا القمح بلبيس

لقيت سيدة من عزبة توفيق مصرعها، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بماكينة ري في دوران بطريق "منيا القمح بلبيس" بمحافظة الشرقية.

وجرى التصريح بدفن الجثمان وجارٍ تحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.





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وأكد الأهالي في حديثهم لموقع صدي البلد انه بسبب عدم وجود إنارة بالطريق الواصل بين قريتي بني هلال والحوض الطويل (طريق منيا القمح ـ بلبيس) وبسبب الظلمة المستمرة علي الطريق وقع حادث تصادم سيدة بين سيارة ملاكي وماكينة ري أثناء قيادة أحدي السيدات لها.





وناشد الأهالي المسئولين بمدينة منيا القمح بضرورة إنارة طريق منيا القمح بلبيس أمام قرية الحوض الطويل بسبب كثرة الحوادث علي الطريق ورحمة بهم وبأطفالهم.





وأضاف الأهالي في مناشدتهم أنه تشهد تلك المنطقة العديد من حوادث السرقة بالإكراه وحوادث السيارات بسبب عدم وجود إضاءة علي الطريق مما يعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر.