بإجمالي يتجاوز 186 ألف حالة .. السعودية تسجل 3943 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، سجلت وزارة الصحة السعودية، 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة 186436 حالة.





وأضافت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 2363 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 127118 حالة.





وأكدت "الصحة" تسجيل 48 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 1599حالة وفاة.