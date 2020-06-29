بـ إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 49



الفنانة ، الجدل من خلال ظهورها بإطلالة جريئة ومثيرة فى اول يوم من عيد ميلادها الـ 49. وأثارت نوال الزغبى ، الجدل من خلال ظهورها بإطلالة جريئة ومثيرة فى اول يوم من عيد ميلادها الـ 49.





الفنانة ، بإطلالة مثيرة مرتدية كاش مايوه مشجر باللون الزيتى وبه بعض النقوشات ،وونسقت معه نظارة شمس باللون البنى مما تماشى مع إطلالتها. وظهرت نوال الزغبى ، بإطلالة مثيرة مرتدية كاش مايوه مشجر باللون الزيتى وبه بعض النقوشات ،وونسقت معه نظارة شمس باللون البنى مما تماشى مع إطلالتها.





الفنانة ، على الالوان الترابية من المكساج وقامت بترك شعرها القصير منسدلًا على كتفيها. ومن الناحية الجمالية اعتمدت نوال الزغبى ، على الالوان الترابية من المكساج وقامت بترك شعرها القصير منسدلًا على كتفيها.





و يصادف اليوم 29 يونيو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي و التى أتمت عامها الـ 49، حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية في مشوارها الفني.



