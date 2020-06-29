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مرأة

بـ إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 49

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نوال الزغبى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأثارت الفنانة نوال الزغبى ، الجدل من خلال ظهورها بإطلالة جريئة ومثيرة فى اول يوم من عيد ميلادها الـ 49.

وظهرت  الفنانة نوال الزغبى، بإطلالة مثيرة مرتدية كاش مايوه مشجر باللون الزيتى وبه بعض النقوشات ،وونسقت معه نظارة شمس باللون البنى مما تماشى مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت  الفنانة نوال الزغبى ، على الالوان الترابية من المكساج وقامت بترك شعرها القصير منسدلًا على كتفيها.

ويصادف اليوم 29 يونيو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي و التى أتمت عامها الـ 49،  حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية في مشوارها الفني.

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