بـ إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 49

نشرت الفنانة نوال الزغبى
، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأثارت الفنانة نوال الزغبى
، الجدل من خلال ظهورها بإطلالة جريئة ومثيرة فى اول يوم من عيد ميلادها الـ 49.
وظهرت الفنانة نوال الزغبى
، بإطلالة مثيرة مرتدية كاش مايوه مشجر باللون الزيتى وبه بعض النقوشات ،وونسقت معه نظارة شمس باللون البنى مما تماشى مع إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة نوال الزغبى
، على الالوان الترابية من المكساج وقامت بترك شعرها القصير منسدلًا على كتفيها.
ويصادف اليوم 29 يونيو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي و التى أتمت عامها الـ 49، حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية في مشوارها الفني.