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أخبار العالم

سيرجي لافرورف: أخضع لاختبار الكشف عن كورونا عدة مرات بالأسبوع

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:34 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لم يتعرض للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أنه يخضع لاختبار الكشف عن الفيروس عدة مرات في الأسبوع.

وقال لافروف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان تعرض للإصابة بالفيروس: لا، لم أُصاب بفيروس كورونا.

وأضاف: "أن موظفي الخارجية الروسية يتقيدون بكافة الإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية الروسية، بما فيها التوصية الخاصة بالعمل من المنزل"، مشيرا إلى أنه شخصيا لا يلتزم بهذا النوع من العمل.

وتابع: "يتعين علي أن أتابع سير العمل في الوزارة من خلال الحضور الشخصي، حيث أعمل في مكتبي مثل الآخرين"، موضحا أنه لا يجتمع مع عدد كبير من الناس ويخضع بانتظام للفحوصات عدة مرات أسبوعيًا.

يُذكر أن عددا من كبار المسؤولين الروس، بينهم رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين وبعض وزرائه والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وعدد من أعضاء البرلمان الروسي، أعلنوا في وقت سابق عن إصابتهم بفيروس كورونا وتعافوا منه في وقت لاحق.
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