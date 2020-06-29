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أخبار العالم

الصحة العالمية تقرر إرسال فريق إلى الصين للتحقيق في أصل فيروس كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
صرح مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، بأنه سيتم إرسال فريق إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا.

كانت هذه الخطوة بعد انتقادات أمريكية شديدة للمنظمة وتهديدات بالانسحاب منها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الفيروس نشأ في مختبر بمدينة ووهان الصينية، لكن حتى اليوم لا توجد أدلة مؤكدة على هذا الأمر.

وشهدت ووهان غالبية حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين، على الرغم من أن الوباء انحسر هناك وفي أجزاء أخرى من الصين منذ ذلك الحين، لكنه عاود الانتشار مرة أخرى في العاصمة بكين مؤخرا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن نهاية فيروس كورونا لا تزال بعيدة على الرغ من مرور نحو 6 أشهر منذ بدء تفشي الفيروس.

وقالت المنظمة إنه لا توجد ضمانات كافية لتحقيق لقاح آمن ضد فيروس كورونا حتى اللحظة الراهنة.

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