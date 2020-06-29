أحمد موسى يكشف للمصريين طريقة التعرف على كل ما يحدث في الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى، أن سعيد جدا بالمشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، موضحا ان موقع رئاسة الجمهورية الذي تم افتتاحه صباح اليوم يضمن كافة المشروعات والانجازات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الموقع في غاية الاحترافية ويوثق كل شئ حدث في مصر منذ عام 2014، منوها أن هذا الموقع بمثابة مرجع لمعرفة كل ما يحدث في مصر أول بأول.





وقام موسى بتصفح الموقع على الهواء لكي يعرف المصريين عليه؛ مقدما التحية الي كل القائمين على الموقع لما قدمه من معلومات هامة موثقة بثلاث لغات .





وأشار موسى، أن الرئيس السيسي أعلن أن الموقع موثق على مسئوليته وفق ما قاله صباح اليوم.