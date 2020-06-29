فخر لينا واعتذر له.. أشرف زكي عن يوسف الشريف.. فيديو

علق أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على الهجوم الذي تعرض لها يوسف الشريف بعد تصريحاته عن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات.





وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" يوسف الشريف واحد من أهم الفنانين المصريين على الساحة المصرية والعربية ".





وأضاف أشرف زكي:" أعمال يوسف الشريف تبرهن ذلك ، ويوسف الشريف على خلق رفيع المستوى وهو يمتلك الحرية الشخصية لتصوير المشاهد الساخنة من عدمه".





وتابع أشرف زكي:" النقابة تعتبر يوسف الشريف قيمة كبيرة لنا،و اعتذر لـ يوسف الشريف بعد الحملة الشرسة التي وجهت له نتيجة لتصريحاته حول تصوير المشاهد الساخنة ".



