النائب أحمد السجيني يتقدم ببلاغ ضد منتحل شخصيته للدعاية الانتخابية والنصب على المواطنين

أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، تقدمه ببلاغ للجهات المختصة، ضد انتحال أحد المواطنين شخصيته.









وقال السجيني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن : "أحد المواطنين استغل اسمه للدعاية للانتخابات المقبلة، وحاول النصب باسمه على أحد المواطنين للحصول على مبالغ مالية.









وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية فور علمه بالواقعة، والتي تباشر بدورها التحقيق فيها.









وأكد أنه وردته معلومات تفيد بالقبض على هذا الشخص الذي استغل اسمه للدعاية الانتخابية والنصب على المواطنين.