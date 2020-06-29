سالي عاطف تكتب: 30 يونيو .. مصر لكل المصريين

تاريخ مميز وعلامة فارقة في تاريخ مصر. بل وكان هذا التاريخ بداية لحقبة جديدة من الإنجازات التي أعادت مصر لمكانتها بين الأمم، إنه يوم ٣٠ يونيو، ذلك اليوم الذي اجتمعت مصر على قلب رجل واحد معبرة عن رفضها أن تكون الدولة ملكا لفئة قليلة تحكمها بالجهل والتطرف والتخلف.









وعلى أثرها فقد انحازت القوات المسلحة لإرادة الشعب المستنير الذي أراد الحرية والتنمية، فخرجت ثورة تصحيح المسار والحفاظ على الهوية المصرية امتدادا لتاريخ مصر الفرعوني المشرف وحضارة سبعة آلاف عام.









وقد كانت بالفعل ثورة على الجهل ثورة للنجاح ثورة للتنمية والإعمار واستعادة كل ما سلبته هذه الفئة الإرهابية من مصر والتي كانت تخطط لأبعد من ذلك وبعد سبع سنوات وبقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت مصر أن تحفر هذا التاريخ في الوجدان كبداية لعصر جديد للاستقرار والأمن و الرخاء والتنمية الملموسة التي جعلت دول العالم تنحني احتراما لها.









لم يكن الطريق سهلا فقد فقدت مصر المئات من أبنائها دفاعا عن الأرض والهوية ومكافحة الإرهاب من أهل الشر فقد ظلت مصر على مدار السبع سنوات الماضية تحارب في أكثر من جبهة، فقد تزايدت حدة العمليات الإرهابية تعطيلا للتنمية وخطة النهوض.









كما كانت هناك ملفات أخرى خارجية هامة نجحت مصر و بجدارة في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية بتنظيم عدد من القمم و رئاسة كيانات دولية هامة كرئاسة القمة العربية عام ٢٠١٥ وشغل عضوية مجلس الأمن غير الدائمة عام ٢٠١٧، وتوليها رئاسة الاتحاد الأفريقي ٢٠١٩ وتمثيلها للقارة الأفريقية في عدد من القمم بألمانيا واليابان والنمسا والصين وبريطانيا.









كما كان للملف الاقتصادي والاستثماري الأولوية الأولى على طاولة للرئيس كتحسين قوانين الاستثمار والخدمات المتاحة مما جعل مصر بالمرتبة الأولى بأكبر متلقٍ للاستثمارات في القارة العام الماضي، كذلك فقد وفرت الحكومة عددا لا بأس به من الفرص لتشغيل الشباب مما ادي الي تراجع البطالة الي ٧،٥٪، وارتفاع بمعدلات النمو الي ٥،٦٪، مما جعل مؤسسات العالم تصنف مصر ضمن الـ٣٠ دولة التي تسهم بـ ٨٣٪، في الاقتصاد العالمي.









وملف آخر من مخرجات التخطيط السليم لثورة الـ٣٠ من يونيو هو التخطيط العمراني وإنشاء شبكه طرق مهولة غيرت مصر للأفضل مع عدد من المشروعات العمرانية والسكنية للقضاء علي العشوائيات وخلق مناخ جاذب للاستثمار منها العاصمة الإدارية والجلالة والعلمين الجديدة وغيرها.

كذلك فكانت لسيناء نصيب الأسد في الإعمار والمشروعات والافتتاحات المتتالية.









ولم يغفل السيد الرئيس المرأة التي كانت الداعم الأول للثورة والتي تقف دوما خلف بلدها وهويتها فعاشت عصرا ذهبيا من الحرية والامتيازات منها زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان والحكومة ايضا والأسرة لم يجهلها الرئيس فقد قامت الحكومة بعد، ومن المبادرات منها حياة كريمة وتكافل وكرامة حملات عديدة لرعايتها.









أما الشباب فقد تغيرت نظرتهم للدولة وأصبحوا أكثر وعيا وانتماء فقد كان الرئيس بمثابة الأب الروحي عبر التواصل المباشر بأكثر من ٧ مؤتمرات وطنية لهم وثلاثة مؤتمرات للشباب العالمي وتعيين العديد منهم بمناصب قيادية بالحكومة.









لم تسعف الأقلام والأوراق والمساحات لسرد ما حدث لمصر بعد ٣٠ يونيو فقد تحولت إلى دولة ينحني لها العالم احتراما ومثالا أعلى لكل عاقل يريد الرخاء والتنمية، فقد جعلت هذه الثورة مصر عالية غالية نفخر بها و نسعي لبنائها.



