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أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية: إجراءات الإصلاح الاقتصادى وراء تحقيق إنجازات الدولة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:50 م
الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
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سامح سلام
قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إنه تم  تشكيل 3 مجموعات استشارية لمعاونة رئيس الطائفة في إطار الإجراءات الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا، وهي لجنة إرشادية رعوية، ولجنة إرشاد نفسي، ولجنة ثالثة طبية وتختص بالصحة العامة.

وأضاف الدكتور القس إندريه زكي - خلال ندوة "التحديات التي تواجه الكنيسة في زمن كورونا"  والتي عقدت "أون لاين" عبر تطبيق زوم، نحن اليوم أمام أفكار دينية متنوعة سمح بها الفضاء الإلكتروني، وتعاظمت الفردية وغابت بركة الجماعة، لافتا إلى أن الفضاء الإلكتروني أعطى مساحات جديدة، ونحاول أن نفكر كيف يمكن إعطاء دفء الجماعة.

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وقال زكي إن فيروس كورونا خلق عالم جديد لا ننكر هذا، ولذا نحن مهتمين ببناء الجسور بهدف تقديم رؤى جديدة، مؤكدا أن العالم كله يواجه تحديات كورونا وليس الكنيسة فقط، مشيرا إلى أن الجميع يسعى إلى خلق أرضية جديدة خلال الفترة الحالية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه لولا الاجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي لما قامت الدولة بما حققته من إنجازات تحت قيادة وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شارك في الندوة الدكتور ماهر صموئيل، الشيخ يوسف ناثان، الدكتور القس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، إلى جانب مشاركة عدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية المختلفة، وقيادات الطائفة الإنجيلية وسنودس النيل الإنجيلي ومؤسساتها وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية ورابطة الانجيليين.

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