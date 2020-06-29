بفارق 21 مليونا.. الأهلي الأول والزمالك وصيفا كأكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على السوشيال ميديا في 2020

تصدر النادي الأهلي ترتيب الأندية الإفريقية الأكثر تفاعلا على مواقع السوشيال ميديا "فيس بوك، وتويتر، وإنستجرام، ويوتيوب، والتيك توك" في العام الجاري 2020.





وبحسب موقع "ديبورتيس فينانزاس"، حلَّ الأهلي في صدارة الأندية الإفريقية بعد 83 مليون شخص تفاعلوا مع منشوراته عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.





وحصد نادي الزمالك، المركز الثانية لأكثر الأندية الإفريقية تفاعلات على سوشيال ميديا بعدد 62.1 مليون تفاعل منذ بداية الموسم الحالي.





وجاء الرجاء المغربي ومنافس الزمالك في دوري أبطال إفريقيا في المركز الثالث بقائمة الأندية الإفريقية الأكثر تفاعلا على مواقع السوشيال ميديا بعدد 45.9 مليون تفاعل.



