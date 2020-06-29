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ديني

الأوقاف تعلن مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية بمشروع صكوك الأضاحي ب 100 ألف جنيه

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:54 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف ان الهيئة القبطية الإنجيلية للعام الثالث على التوالي برئاسة القس الدكتور أندريه زكي  شاركت اليوم في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ مائة ألف جنيه لحساب صكوك أضاحي الأوقاف تم دفعه إلكترونيا لحساب المشروع. وذلك في إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك ، وفي مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني .


ومن جانبه أشاد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بهذه الروح الراقية التي تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجهًا الشكر للدكتور أندريه زكي والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة منهما.


ومن ناحية أخرى في إطار التعاون بين كافة أبناء الوطن ، توجه المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف بالشكر للقمص  متاؤوس زخاري راعي كنيسة الأم دولاجى بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر على مشاركته في توزيع الكمامات والمطهرات وسجاد الصلاة على المصلين في صلاة الظهر بالمسجد العتيق ، وذلك في إطار مبادرة شارك فيها عدد كبير من شباب ومنظمات المجتمع المدني ، حيث قاموا بتطهير المسجد قبل الصلاة وبعدها ، وكذلك تطهير المصلين بالكحول والمطهرات ، ويؤكد المركز الإعلامي أن هذه هي مصر لكل أبنائها وبكل أبنائها وتحيا مصر .

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