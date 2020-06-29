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فن

أنباء عن الاعتزال ثم نفي .. القصة الكاملة لحقيقة ترك عبلة كامل التمثيل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:37 م
عبلة كامل
عبلة كامل
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة عبلة كامل حالة من الجدل الواسع على مدار اليومين الماضيين بسبب بعض الانباء التى تفيد باعتزالها التمثيل فى حين هناك بعض الاخبار الاخرى التى تكذب الخبر وتؤكد أنها لم تقرر الاعتزال. 


وبين هذا وذاك نرصد القصة الكاملة حول ما تردد بشأن الاعتزال من عدمه للفنانة القديرة عبلة كامل والتى اثرت الحياة الفنية بعديد من الاعمال الفنية. 


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 البداية كانت منذ يومين تقريبا حيث انتشرت بعض الأخبار التى تفيد باعتزال الفنانة عبلة كامل وذلك نظرا لعدم ظهورها على مدار ثلاث سنوات تقريبا وتحديدا منذ تقديمها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومنذ هذه اللحظة وبدأت كثير من الأقاويل فى الانتشار حول اسباب الاعتزال وحقيقة ما فعلته عبلة كامل. 


الأمر زاد حيرة خاصة انها لم ترد ومختفية تماما ولم تظهر فى اى وسلية اعلامية تكذب او تؤكد صحة ما يتم تداوله حتى ان نقابة المهن التمثيلية أعلنت عدم معرفتها بأى اخبار عنها وليس هناك ما يفيد حقيقة اعتزالها من عدمه. 


وتصدرت الفنانة عبلة كامل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد باعتزالها الفن وابتعادها عن الوسط الفني، وهو الأمر الذي لم يثبت صحته حتى الآن.


وكانت الفنانة عبلة كامل، شاركت عام 2018 في الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، فيما كان آخر ظهور سينمائي لها منذ حوالي 10 سنوات كاملة.


أحمد صقر : 
في لقاء سابق مع برنامج "صاحبة السعادة" تحدث المخرج أحمد صقر عن قيمة عبلة كامل كفنانة، مؤكدا أنه طلب من الكاتبة منى نور الدين تعديل بعض تفاصيل شخصية "شكران" في مسلسل هوانم جاردن سيتي لتلائم حالة عبلة كامل عقب تعرضها لحادث وكسر في القدم.


نفى مصدر مقرب من الفنانة عبلة كامل قرار اعتزالها نهائيا التمثيل وهو الامر الذى اشيع فى الايام الماضية واثار حالة من الجدل الواسع حول مدى صحة الخبر. 


وقال لـ "صدى البلد"  ان عبلة كامل كانت تفكر فى الاعتزال فعليا ولكنها تراجعت عن هذا الامر مؤكدا انها تفضل ان تستمر فى مجال التمثيل حتى اخر يوم فى عمرها. 


وأوضح المصدر ان السبب وراء تفكير عبلة كامل فى الاعتزال هو سوء الاعمال التى كانت تعرض عليها وهو الامر الذى ترفضه جملة وتفصيلا خاصة انها كانت حريصة خلال مشوارها الفنى على المشاركة فى الاعمال الجيدة وتنتقى اعمالها بعناية شديدة. 


وأشار المصدر إلى أن عبلة كامل فضلت عدم الاعتزال وان تستمر فى التمثيل الذى يعد عشها الأول وانها بصدد ان يعرض عليها أعمال جيدة لتقدمها للشاشة. 


أشرف زكى : 
كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل للتمثيل وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  تواصلت معي منذ عامين وقالت لي أنها سوف تعتزل وطلبت منها دراسة الأمر بشكل جيد".


وأضاف:" عقب هذا الاتصال لم نتحدث مجددا عن فكرة الاعتزال ".


وتابع أشرف زكي:"  الإنتاج التليفزيوني يتمنى العمل مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل ، مضيفا:" عبلة كامل ممثلة عظيمة".
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