لو عندك أرض زراعية وعايز تحولها مباني في القاهرة..اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة القاهرة، إعادة فتح باب استنزال الأراضى الزراعية من الحيز الزراعى بجميع الأحياء وذلك لمدة شهر بدءا من بداية شهر يوليو المقبل.





جاء ذلك وفقا لقرار محافظ القاهرة الخاص رقم 7772 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة لوضع قواعد واجراءات القبول المالى بشأن استنزال الأراضى الزراعية الى مبان.





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وينشر لكم صدى البلد الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم :





1- التوجه للحي التابع له قطعة الأرض وسحب نموذج التقديم





2- أن يتضمن نموذج الطلب عقد الأرض محل الطلب وكذلك خريطة مساحية من 1 إلى 5000 مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب.





3 - كشف تجديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد.





4- خريطة مساحية من 1 - 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة.





5- كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان العقارية





6- شهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.









وطالبت المحافظة المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات ، اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات اثناء دخول الحي التابع له.





