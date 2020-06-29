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مرأة

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:52 م
نيرمين الفقى
نيرمين الفقى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

ظهرت نيرمين الفقى فى الصور بإطلالة صيفية لافتة، حيث ارتدت "مايوه" باللون الأسود اتسمت أطرافه باللون الأخضر، وكشفت هذه الإطلالة عن رشاقتها وقوامها الرشيق.

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واعتمدت نيرمين الفقى في إطلالتها على نظارة شمس ذات إطار بنى متناسقة مع وجهها، كما لفتت الأنظار بلون بشرتها البرونزية، ونالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

وبدت نيرمين الفقى فى الصور بخصلات شعرها المبلل، كما خطفت الأنظار بجمالها الطبيعى وعدم استخدام مساحيق التجميل والمكياج.

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