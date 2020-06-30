في الذكرى الـ7 لـ ثورة 30 يونيو.. الثقافة تهدي الشعب والشرطة والجيش احتفالية فنية.. وعبد الدايم تعزف مقطوعة الأبطال.. والقومي للطفل يعرض ثورة التغيير.. والقباني: أعادت الدولة لمكانتها

تحتفل وزارة الثقافة اليوم بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي استردت الدولة المصرية ومشروعها الوطني الأصيل، وأعادت إليها مكانتها التاريخية والطبيعية في قلب منطقتها وعلى المستوى الدولي.





وتهدي وزارة الثقافة إلى شعب مصر وأبطال الجيش والشرطة من خلال قناتها على اليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw احتفالية فنية بمناسبة تلك الذكرى تبث فى التاسعة مساء اليوم، وتحييها جميع فرق دار الاوبرا المصرية.

ويتضمن الفاصل الأول منها أوبريت حراس أمانك كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد فرحات وقيادة موسيقية الدكتور مصطفي حلمي وغناء ريهام عبد الحكيم ، مى فاروق ، ورحاب مطاوع، أحمد عفت ، وليد حيدر ، هانى عامر.





ثم تعرض لوحة فنية لفرقة بالية أوبرا القاهرة بعنوان "إرادة شعب " من بالية الأهرامات والثورة والتى تعبر عن إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو وجسدتها الباليرينا سحر حلمي ، رؤية وتدريب أرمينيا كامل ومن إخراج الدكتور عبد المنعم كامل .





بعدها تعزف الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مقطوعة بعنوان الأبطال من مؤلفات الدكتور جمال سلامة وتهديها إلى جموع المصريين وأبطال الوطن من رجال الجيش والشرطة.





وتختتم الاحتفالية ببانوراما للأغانى الوطنية في القرن العشرين تبث للمرة الأولي وتتضمن مجموعة من أهم الأعمال الوطنية التى قدمت خلال القرن الماضى وتدعم وتغرس روح الانتماء وتحفز على الإنتاج والعمل وذلك بمشاركة فرق عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية وكورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو صلاح غباشي ، أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتوزيع الدكتور مصطفي ناجي .





بينما يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة على قناة المركز على اليوتيوب بالذكرى، بداية من الساعة 3 عصرًا ولمدة ثلاث ساعات.





وقال الكاتب محمد ناصف إن القناة ستعرض قصة "ثورة التغيير" ضمن سلسلة "حكايات جدو" رؤية وحكي وإخراج الفنان تامر سعدان، بالإضافة إلى فيلم عن "الشهداء" ضمن برنامج "إبداعات الصغار" تقديم الطفل عبد الرحمن محمد ماهر، وتنفيذ ولاء محمد محمود.





كما تعرض القناة أغنية "مصر تستحق" إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل، كلمات خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع الموسيقار وائل عوض، من غناء فريق كورال أطفال الحديقة الثقافية "سلام".





ومن ناحية أخرى أكدت الدكتوره صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين ، على أن ثورة 30 يونيو المجيدة، أعادت الدولة لمكانتها الطبيعية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم التحديات التي واجهتها على مدار 7 سنوات، سواء مواجهة الإرهاب في سيناء أو انتشار فيروس كورونا.





وأرسلت القباني، برقية تهنئة بتلك المناسبة للرئيس السيسي قائلة فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع الفنانين التشكيليين بمناسبة الذكرى السابعة لثوره 30 يونيو المجيدة، وستظل هذه المناسبة علامه فارقة في تاريخ الوطن، إذ صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ".





وأكدت صفية دعم الرئيس للنهضة الفنية الحديثة التي نعيش أزهى عصورها في مصر المرتبطة بمجموعة من العوامل والاعتبارات التي صاغت الفكر والوجدان معا حيث ارتبطت نهضة الفنون بتعاظم الشعور الوطني العام وبعملية تحديث وتنوير عميقة بحثا عن الذات والهوية الحضارية لمصر، فكان النهوض بالفنون – خاصة الفن التشكيلي – جزءا من النهوض الثقافي العام ، كما كان أحد وسائل التعبير عن الشعور الوطني العام وعنصرا من عناصر وأدوات الحركة الوطنية المصرية من أجل والتقدم.

وختمت القباني برقيتها للرئيس قائلة "إننا نعلم الجهد الذي تبذل في مختلف المجالات وانشغالك منذ ولايتك ‏بآمال ‏وطموحات شعبك، وإيمانك بأن ليس لدينا وقت نضيعه أو جهد نبدده في النظر ‏إلى الوراء، ذلك بأن أمامنا معارك شريفة تستحق الوقت كله، و الجهد كله، وكانت وقفتكم من أجل مصر، فتحية لك و أنت تصنع المواقف، والله ‏معك ‏في كل المواقف، وكل عام وأنتم بخير".



