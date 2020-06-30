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منوعات

بحجة الأرواح الشريرة.. رجل يغتصب طفلة أثناء ولادة زوجته

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:43 ص
صدى البلد
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احمد شريف

في جريمة مروعة، اتهم  رجل  باغتصاب فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بينما كانت  زوجته تلد،  ليبلغ بعدها الشرطة ويعترف بجريمته بحجة أنه كان تحت سيطرة الأرواح الشرير أثناء ارتكابه جريمته النكراء.


ويزعم المحققون في نيجيريا هذه المعلومات المروعة، حيث يقال إن الرجل اعترف بالاعتداء الجنسي على الفتاة، على الرغم من أنه ينفي القيام بذلك الجريمة  أثناء ولادة زوجته.


 أفادت صحيفة "بيلس" المحلية أن المتهم، أقدم على اغتصاب  الفتاة في 28 أبريل الماضي.


 وقالت الفتاة ، التي كانت على بعد شهرين من عيد ميلادها الرابع ، لإحدى محطات الأنباء التلفزيونية أن الرجل اعتدى عليها وهي نائمة واستيقظت من الألم.


بينما قال، المتهم للصحافيين إن روح  شريرة دفعته إلى ارتكاب جريمته البشعة في حق الفتاة.


وأوضح المتهم  إنه كلما امتلكته الروح الشريرة ، بدأ يتصرف بشكل غير طبيعي ، معترفا بما فعله بالفتاة الصغيرة.

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