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رياضة

عفت نصار: حسن شحاتة أفضل من الخطيب

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:48 ص
حسن شحاتة ومحمود
حسن شحاتة ومحمود الخطيب
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حسام الحارتي
أبدى عفت نصار، نجم الزمالك السابق، اندهاشه من مقارنة محمد صلاح بمحمود الخطيب أو محمد أبوتريكة.

وأضاف عفت نصار خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" لا يوجد أي مقارنة بين الخطيب وأبوتريكة وبين محمد صلاح، الأخير في مكانة أخرى".

وأنهى تصريحاته:" حسن شحاتة هو أسطورة مصر وأراه في وجهة نظري أفضل من محمود الخطيب، مشيرًا إلى أن المعلم كان لاعبًا متكاملًا".

وتسود الخلافات بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، خلال الفترة الحالية بسبب لقب نادي القرن 

وتسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم .
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