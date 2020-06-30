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رياضة

عفت نصار: لجنة الحكام رفضت ابني لأنه زملكاوي.. وأبوريدة سيكتسح شوبير

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:22 ص
هاني أبوريدة
هاني أبوريدة
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حسام الحارتي
قال عفت نصار، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، إن هناك مسئول لا زال موجودًا في لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة رفض أوراق نجله كونه زملكاوي.

وأوضح  عفت نصار خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" نجلي تقدم لاختبارات الحكام وبعد تقديم أوراقه، قاموا بسؤاله عن ميوله، فأبلغكم بأنه يشجع للزمالك؛ فتم رفضه".

وواصل:" الغريب في الأمر أن المسئول نفسه عندما سأل زميل نجلي عن ميوله وأبلغه بانتمائه للأهلي؛ قام بقبول أوراقه على الفور".

وتحدى عفت نصار،  حصول الاعلامي أحمد شوبير على 10 % من إجمالي أصوات انتخابات رئاسة اتحاد الكرة المصري.

وتابع: "شوبير قال سأحقق 70 % من الأصوات وأنا أتحدى إن حقق 10 % فقط".

وأنهى تصريحاته:" لا يوجد مقارنة بين هاني أبوريدة وشوبير، وأتوقع نجاح كاسح لأبوريدة في انتخابات رئاسة الجبلاية خلال الدورة المقبلة من الانتخابات".
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