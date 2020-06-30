المنيرة العام يستقبل الحالات الجراحية المشتبه إصابتها بكورونا

حضر مريض 79 سنة م ج الي طوارئ مستشفي المنيرة يعاني من غرغرينا في منطقة العجان وكيس الصفن مع الاشتباه بكورونا وعلي الفور قام فريق الطوارئ بتقييم الحالة، وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة.









وتم عرض المريض علي فريق الجراحين والتي اوصت بضرورة دخوله العمليات فورا لخطورة الحالة والتي تم تحويلها من مستشفي احمد ماهر.





وتم عمل عملية تنظيف للغرغرينا بشكل كامل تحت المخدر النصفي والمريض يتلقي الرعاية الطبية بعد الجراحة.





وشمل الفريق الطبي الجراحين : د. مصطفى يونس استشاري الجراحة





د. محمد علام اخصائي الجراحة



