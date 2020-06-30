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أخبار العالم

ماكرون يهاجم تركيا: دورها في ليبيا يهدد إفريقيا وأوروبا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:46 ص
ماكرون
ماكرون
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أ ش أ
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات حاده لتركيا؛ بسبب تتدخلها في ليبيا، وقال إن هذا الدور "تهديد لأفريقيا وأوروبا، وفرنسا تدين التدخل الخارجي في ليبيا".

وأعلن الرئيس الفرنسي - عقب لقائه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مدينه ميزيبيرج الألمانية مساء الإثنين- أن باريس تدعو إلى الحلول السياسية في ليبيا.

وقال ماكرون - في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل - "نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا، وأضاف أن "الطرف الخارجي الأول الذي يتدخل في ليبيا التي تشهد نزاعا منذ 2011 هو تركيا".

وأكد أن تركيا لا تفي بأي من التزاماتها في مؤتمر برلين الذى استضافته المانيا في يناير مطلع هذا العام بل على العكس فقد كثفت تركيا من تواجدها العسكري في ليبيا، وصدرت مجددا مرتزقة مسلحين من سوريا".
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