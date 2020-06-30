استعدادا لـ عودة الدوري.. جدو يستعرض لياقته البدنية

حرص محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة على ممارسة التمارين الرياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية قبل عودة الدوري المصري الممتاز بأيام قليلة.

ونشر محمد ناجي جدو عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور له وهو يمارس التمارين الرياضية من داخل أحد الملاعب.



وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات .

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