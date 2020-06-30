من بينها إنشاء عيادة للكشف على حالات الاشتباه بكورونا.. خدمات طبية ورعاية متميزة بمستشفى الطلبة بجامعة حلوان

تقدم مستشفى الطلبة بجامعة حلوان،العديد من الخدمات الطبية والصحية وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد حيث تقوم المستشفى بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبيه للطلاب لمرضى الأمراض المزمنة والأمراض الأخرى.





كما تقوم إدارة مستشفى الطلبة بإتباع عدد من الإجراءات الاحترازية وإجراء عمليات التعقيم مع توفير الوقاية الشخصية للفريق الطبى وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.





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واستطاعت مستشفى الطلبة بجامعة حلوان بتوجيهات ومتابعة الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب والدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة من خلال جهود الطاقم الطبي بها إجراء الكشف والعلاج والمتابعه لنحو( 9953 طالبا وطالبة ) من مرضي الأمراض المزمنة والامراض الأخرى بعيادات مستشفى طلبة جامعة حلوان وصرف العلاج لهم من خلال صيدلية عيادات مستشفي الطلبة.





وأوضح الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة أن عيادات مستشفي الطلبة استطاعت منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد أن تقوم بعدد من الخدمات يمكن عرضها كالتالي:





أولا :ــ قامت إدارة المستشفى بتكوين لجان فرز طبي وذلك بعمل مسار مختلف لدخول الطلبة المشتبه بإصابتهم (بفيروس كوفيد ١٩)،

وإنشاء عياده مستقله للكشف علي الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد ١٩ وتشكيل فريق طبى من الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفه بالعيادات لتقييم الحالات الطبية وعمل التحاليل والاشعات المطلوبة لهم وصرف العلاج للطلاب حسب البروتوكول الطبي المعتمد وتوفير العلاج من خلال صيدليه عيادات مستشفى الطلبة ومتابعتهم يوميا من خلال لجنة المتابعة.





ثانيا :ــ فيما يتعلق بمرضي الأمراض المزمنة لم يتوقف العمل بعيادات المستشفى منذ بداية الجائحة واستقبلت العيادات عدد ( 9953 طالبا وطالبة ) منذ بداية الازمه في شهر فبراير 2020 وتم صرف العلاج الشهري بانتظام من خلال صيدليه عيادات مستشفى الطلبة ومتابعتهم عن طريق فريق طبي للرد علي استفساراتهم من خلال الهاتف المحمول و توفير الخدمة الطبية لهم على مدار اليوم.





ثالثا: استمرار العمل بوحده الغسيل الكلوي بكامل طاقتها مع اتخاذ أقصي القواعد الاحترازية لاستقبال المرضى لجلسات الغسيل الكلوي.





رابعا:ــ قام أطباء الجراحة في بمستشفى الطلبة بإجراء 200 عملية جراحية في المستشفيات المتعاقد معها.





خامسا:ــ قيام فريق مكافحة العدوى بالتعقيم اليومي والأسبوعي لجميع عيادات مستشفى الطلبة وأيضا المكاتب الإدارية و وحدة الغسيل الكلوي بعد كل حاله في عياده الاشتباه، كما يتم المرور اليومي على جميع العاملين بالعيادات والمكاتب الإدارية بمستشفى طلبة جامعة حلوان للتأكد من إرتداء الكمامة الطبية التي توزع على العاملين صباحا عند دخولهم، والتأكد من توفير وسائل الحماية الشخصية وأدوات النظافة والمطهرات بدورات المياه.





سادسا :ــ دعم مستشفي ١٥ مايو من خلال كليه الطب بأطباء من المستشفى لمستشفى العزل.





وكذا التعاون مع الإدارة الطبية بتوفير أطباء و معاونى التمريض خلال فترة استقبال العائدين من الخارج بمبني الحجر الصحي بالمدن الجامعية.





سابعا:ــ التعاون مع مستشفى بدر الجامعي فور تحويلها لمستشفى عزل بتوفير الغسيل الكلوي والعلاج الكيميائي لمرضي مستشفى بدر في مستشفي الطلبة.







