طلاب فرق النقل بمعهد ثقافة وعلوم بأكتوبر يستغيثون بالتعليم العالي

قالت طالبة في معهد ثقافة وعلوم باكتوبر الحي ١١، أنها تواجه مشكلة مع معهد الخدمة الاجتماعية هي وزملاؤها بجميع فرق النقل بالمعهد، حيث طلب منها عمل ابحاث في شهر رمضان وتم عمل الابحاث وتم تسلمها اون لاين ، وذلك دون استلام الكتب الدراسية لعدم توافرها.





وأستطردت الطالبة التي رفضت ذكر اسمها لصدى البلد : "الكتب نزلت بعد ماسلمنا الابحاث نزلوا الكتب وقالوا ننزل نشتري الكتب كلها عشان مادة عملي، وتمن الكتب ٥٥٠ جنيها وهنشتيرها كلها عشان كتاب واحد وبعدها بكام يوم ننزل تاني المعهد نسلم بحث وكشكول و جلدة الكتاب اللي بتضمن انك اشتريت الكتاب ".











