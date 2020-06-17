AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب فرق النقل بمعهد ثقافة وعلوم بأكتوبر يستغيثون بالتعليم العالي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:46 م
كورونا
كورونا
Advertisements
نهلة الشربينى
قالت طالبة في معهد ثقافة وعلوم باكتوبر الحي ١١، أنها تواجه مشكلة مع معهد الخدمة الاجتماعية هي وزملاؤها بجميع فرق النقل بالمعهد، حيث طلب منها عمل ابحاث في شهر رمضان وتم عمل الابحاث وتم تسلمها اون لاين ، وذلك دون استلام الكتب الدراسية لعدم توافرها.

وأستطردت الطالبة التي رفضت ذكر اسمها لصدى البلد : "الكتب نزلت بعد ماسلمنا الابحاث نزلوا الكتب وقالوا ننزل نشتري الكتب كلها عشان مادة عملي، وتمن الكتب ٥٥٠ جنيها وهنشتيرها كلها عشان كتاب واحد وبعدها بكام يوم ننزل تاني المعهد نسلم بحث وكشكول و جلدة الكتاب اللي بتضمن انك اشتريت الكتاب ".



واستكملت: "في اكتر من دكتور مصاب بكورونا ودخلوا قالو ا للطلبة ازاي هتيجوا تسلمونا البحث وكتاب، ونص الدفعة مصابة بكورونا، موجهة طلبها لوزارة التعليم العالي بإنقاذ ثلاث دفعات عددهم ٣٠٠٠ طالب"، بالإضافة إلى التهديد انه لو في حالة عدم شراء الكتب وعدم نزول الطلاب سيرسبون في التقييم العملي وبالتالي الرسوب في العام الدراسي بالكامل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر يعلن المشروعات البحثية للطلاب والإرشادات العامة لإعدادها

طرق عمل مشروع بحثي لطلاب المعاهد الأزهرية.. خطوة بخطوة

أبحاث جامعة عين شمس.. عميد علوم يحدد المحظورات لطلاب النقل.. تربية تعلن عن مواعيد الاستلام.. وحاسبات تتيح الموضوعات البحثية على نظام التعليم الإلكتروني

شاهد بالفيديو.. آراء طلاب المدارس في تطبيق نظام الأبحاث هذا العام

علي جمعة: زاهي حواس اتفق معي في كلام العلماء المحققين.. هذه حقيقة وجود أبو الهول الثاني.. ويعلن تفاصيل برنامجه القادم 2021

ترشيحاتنا

انتصار لمصر.. أمريكا تطالب إثيوبيا بتسوية عادلة بشأن سد النهضة

أحمد موسى يواجه أحمد مكي: ماذا فعلت حين حرض وجدي غنيم على قتل المصريين

رجل يتحول جنسيًا لـ نيَل لقب صاحبة أضخم شفاه .. صور

أجواء إيجابية حول سد النهضة.. وزير الري السوداني يشكر مصر وإثيوبيا

بعد انتشاره بكثرة.. حيلة تخلصك من الناموس والذباب

يقضي على إسطنبول بأكملها.. زلزال مدمر يضرب تركيا قريبًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة.. شوربة الدجاج لمواجهة فيروس كورونا

بـ ماسك شفاف ومطرز..نسرين طافش بإطلالة غريبة على إنستجرام

برفقة عائلتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة على الشاطئ